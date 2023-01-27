عبدالله الراكان



أعلنت وزارة المواصلات عن الانتهاء من تجهيز أسماء الدفعة الثانية لطلبات استبدال البدل النقدي من رصيد الإجازات الدورية لـ 2012 موظفا وموظفة من مختلف القطاعات لإيداعها في حساباتهم.



وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة المواصلات م.مشعل الزيد أن وكيل الوزارة بالتكليف م.محمد الحيص وقع قرارا إداريا يقضي بالموافقة على صرف استبدال البدل النقدي من رصيد الإجازات الدورية لـ 2012 موظفا وموظفة ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط التي وضعها ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن، مشيرا إلى ان الجهات المعنية في الوزارة تعمل حاليا على تنفيذ الإجراءات نحو إيداع المبالغ في الحسابات البنكية لموظفي الوزارة الذين شملهم القرار ابتداء من امس الخميس ليتسنى بعدها تحويل أسماء الدفعة الثالثة.



وفي سياق متصل، أشار الزيد إلى أن الوزارة تعكف حاليا على الانتهاء من دراسة طلبات استبدال البدل النقدي من رصيد الإجازات الدورية للموظفين والموظفات الذين شملهم قانون قرار مجلس الخدمة المدنية المعدل لسنة 2022 حيث لم يكن يسمح لهم بالتقدم بالمرحلة الأولى الخاصة بقواعد وشروط وضوابط استحقاق صرف البدل النقدي، حيث إن عددهم يتجاوز 800 موظف وموظفة.