أيدت لجنة فلسطين الدائمة في اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي مقترحا كويتيا يدعم طلبا قدمته الأمم المتحدة إلى محكمة العدل الدولية لإبداء رأي بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك خلال الاجتماعات التحضيرية للدورة الـ 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي التي انطلقت أعمالها أمس الخميس بالجزائر العاصمة حيث يعقد المؤتمر برعاية الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.

وأقرت اللجنة ثلاثة قرارات تتعلق بالقضية الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة في سوريا ولبنان ودور البرلمانات الإسلامية في التصدي لممارسات الاحتلال الاسرائيلي.

وحظي المقترح الكويتي الذي قدمته الشعبة البرلمانية الكويتية ممثلة بأمين صندوق الشعبة النائب حمد العبيد بتأييد جميع الحاضرين حيث جاء ضمن البنود الصادرة في القرار الأول المعني بالقضية الفلسطينية.

وقال العبيد خلال اجتماع لجنة فلسطين "ندعو الدول المناصرة للقضية الفلسطينية إلى تقديم الدعم بشأن المرافعات القانونية أمام محكمة العدل الدولية وتأكيد عدم قانونية هذا الاحتلال".

وأكد العبيد خلال مداخلته تأييد المطالبات التي تدعو إلى تحرك دولي من اتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي من أجل إقناع المجتمع الدولي بقرارات الاتحاد وتفعيلها بما يخدم القضية الفلسطينية.

واستنكر العبيد ما شهدته الساحة الفلسطينية من استشهاد العديد من الفلسطينيين وإصابة آخرين على يد الاحتلال في جنين قائلا "نعزي أنفسنا ونحن نعقد هذا المؤتمر ونعزي الأخوة الفلسطينيين باستشهاد هؤلاء الفلسطينيين الأبرياء".

وفي سياق الاجتماع تضمنت القرارات التي اتخذتها لجنة فلسطين دعوة جميع الدول لاتخاذ الإجراءات الممكنة لحمل الاحتلال على وقف بناء المستوطنات ودعوة المحكمة الجنائية الدولية إلى المضي قدما في تحقيق جنائي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها ويرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

كما تضمنت القرارات رفض كل أشكال التطبيع وتأكيد أن التطبيع لا يتسق مع احتلال أرض دولة فلسطين واستمرار المشروع الاستعماري فيها.

وتضمنت القرارات ايضا رفض مشروع إعلان مدينة القدس المحتلة عاصمة للاحتلال باعتبار هذا المشروع عدوانا مباشرا على الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة وغير القابلة للتصرف.

ويشارك وفد الشعبة البرلمانية الكويتية في مؤتمر اتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي في الجزائر برئاسة وكيل الشعبة ثامر السويط وعضوية أمين سر الشعبة الدكتور محمد المهان وأمين الصندوق حمد العبيد وعضو الشعبة شعيب شعبان اضافة الى النائب حمدان العازمي ممثلا عن البرلمان العربي.

وافتتح رئيس المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) الجزائري ابراهيم بوغالي أمس الخميس الاجتماع ال48 للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تحضيرا للدورة ال17 للمؤتمر الذي تستضيف الجزائر فعالياته يومي الأحد والاثنين القادمين.