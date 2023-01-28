ذكر الملياردير "إيلون ماسك" أنه من المحتمل أن تكون شركة صينية هي أقرب منافس لـ "تسلا"، مؤكدًا على أنه شركته تحقق أرباحًا حاليًا في الصين.

وحاليًا، هناك عدد من المنافسين لـ "تسلا" في الصين في مجال السيارات الكهربائية بما في ذلك مجموعة من الشركات الناشئة تشمل "نيو" و"لي أوتو"، أما عن أكبر منافسيها في الوقت الحالي فهي "بي واي دي" المدعومة من "وارن بافت".

وحسبما نقلت "سي إن بي سي"، صرح "ماسك" بعد صدور نتائج أعمال الشركة الأربعاء قائلاً: لدينا الكثير من الاحترام لشركات صناعة السيارات في الصين، إنها الأكثر قدرة على المنافسة في العالم، إنها تعمل بجد وذكاء.

وفي عام 2022، باعت "بي واي دي" 1.8 مليون سيارة كهربائية وهجينة قابلة للشحن الخارجي، في حين سلمت "تسلا" إجمالي 1.3 مليون سيارة.