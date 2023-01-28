لا أحد مُحصَّن ضد ما يحدث حاليًا في الاقتصاد، الأمر الذي يضطر العديد من أصحاب الأعمال والمدراء التنفيذيين إلى التفكير في طرق لخفض التكاليف.

بيد أن إيجاد طرق لتوفير المال في عملك ليس دائمًا بهذا الوضوح كما تعتقد. لذا سنذكر في هذا التقرير 10 أفكار لتوفير المال يجب على أصحاب الأعمال أخذها بعين الاعتبار.

1. تخلَّص من أوجه القصور في العملية

- فكر كيف يمكن للتكنولوجيا أن تساهم في تحسين الكفاءات، وفي تقليل الوقت والجهد والمال الذي يتم إنفاقه دون داعٍ.

- يمكن أن تكون هذه التكنولوجيا في صورة البيانات التحليلية التي تساعدك على أن تسرّع عملية التسويق أو تحسّن العمليات التي تجعل سلسلة التوريد تعمل بكفاءة أكبر.

2. قلّل نفقات المكتب

- اقتصد ولا تكن مسرفًا. فكر على المستوى المحلي وأسس شراكات مع الشركات المحلية. سيضمن استخدام شبكتك المحلية حصولك على أفضل سعر، ليس فقط في التكاليف المباشرة ولكن أيضًا في الوقت والجهد.

3. تأكّد من توظيف الشخص المناسب في المكان المناسب

- عندما تنظر إلى العالم اليوم وكيف تم التعاقد مع فرق العمل لأسباب مختلفة، تُدرك أن وجود الشخص المناسب في الدور الذي يشارك فيه بحماس أمر حيوي، لأن ذلك يؤدي إلى زيادة الكفاءة والادخار على المدى الطويل.

- كذلك قد تكون سياسة الاحتفاظ بموظفيك وعدم الاستغناء عنهم مجدية. حيث يكون الفريق متناغمًا لأنهم كونوا فكرة عن بعضهم بعضا. أما عندما تقوم باستبدال الأشخاص في الفريق باستمرار، فإنك تُهدر كل خبرات التعلم وتبدأ من جديد.

4. توسع في وسائل التواصل الاجتماعي والمشاركة المجتمعية

- تربط العلامات التجارية المؤسسة بالمستهلك بفعالية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. يجب أن يكون المحتوى خاصًّا بك ومن إنشائك، وليس خطابيًا أو دعائيًا بشكل مبالغ فيه.

- إن تسجيل المحتوى بنفسك بدلًا من دفع أموال كثيرة لأحد المؤثّرين موفر من حيث التكلفة بالتأكيد. ولكن هناك سبب أكبر وراء رغبتك في اختيار هذا المسار.

- إن مستهلك اليوم يتابع العلامات التجارية التي لا تواجه أي مشكلة في أن تكون شفافة بشأن كل جانب من جوانب أعمالها والتي يسهل التواصل معها بسهولة ويشتري منها ويظل مخلصًا لها.

- اجلس مع فريق التسويق والتمويل الخاص بك لتحديد النسبة المئوية للميزانية السنوية التي يجب تخصيصها لشراء المعدات وتعزيز المنشورات. استخدم البيانات والتحليلات لتحديد المنشورات التي تساعدك على تحقيق أهدافك.

5. حسّن أعمالك ثم قم بالأتمتة

- عندما تتحدث عن الخدمات اللوجستية والشحن والجزء التشغيلي من العمل، فكلما زادت أتمتة طلباتك داخل وخارج الشركة، زادت كفاءة عملك.

- اجعل المعلومات متاحة بسهولة، حتى لا يضطر الموظفون إلى النقر فوق خمس شاشات مختلفة للوصول إلى ما يحتاجون إليه.

- إذا كنت تريد تقليل الوقت الذي تقضيه في المهام الإدارية؛ فيمكنك على سبيل المثال، أتمتة الفواتير أو الاستفادة من خدمة تدمج حساباتك المستحقة الدفع.

6. قسّم التكاليف التشغيلية

- إذا كان بإمكانك تشغيل جميع جوانب عملك في مكان واحد، فهذا مثالي. لأنك ستتمكن من تنظيم العمل، واستخدام موظفيك على النحو الأمثل، وتحقيق أعلى ناتج ممكن.

- حاول أن تستغني عن المساحات المكتبية الكبيرة؛ لأن هذا يستنزف المال. كذلك، قد يكون البحث عن مساحات العمل المشترك مجديًا في حالات معينة.

7. اعتمد سياسة التأمين والتدفق النقدي في عملك

- فيما يتعلق بالتأمين، يجب أن يكون لديك شخص يتمتع بالخبرة، ويعرف الأسئلة الصحيحة التي يجب طرحها، ويفهم احتياجات عملك.

- تجنّب القروض. إذا كنت تشتري أشياء عن طريق الائتمان، سددها. تأكد من أنك تشتري ما تحتاجه فقط.

- هناك نصيحة في غاية الأهمية، وهي ألا يقل رصيدك في البنك عن رقم معين. إذا اقتربت من هذا الرقم، سيدق جرس الإنذار لاتخاذ التدابير اللازمة.

8. شكِّل فريقاً من الموظفين المهرة

- يجب أن تكون انتقائيًا للغاية في اختيار موظفيك. إذا كان بإمكانك توفير المال على الأجور، فهذا رائع، ولكن يجب عليك تعيين مؤشرات الأداء الرئيسية.

- عليك أن تبلغ هؤلاء المتعاقدين المستقلين بتوقعاتك منهم، وإلا ستهدر أموالًا طائلة دون أن ترى أي فائدة.

9. قلّل نفقات السفر

- إذا كنت مضطراً للسفر، تأكد من اتباع سياسة سفر مقتصدة فيما يتعلق بالوجبات والفنادق والرحلات الجوية وما إلى ذلك. لأن هذه النفقات يمكن أن تصبح فلكية إذا لم تسيطر عليها.

- استخدم تطبيقات المراسلة مثل Zoom وTeams عندما يكون ذلك ممكنًا، فهي أيضًا فعالة من حيث التكلفة في إدارة السفر.

10. تخصّص فيما تجيده

- ركز على المجالات التي تجيدها، فإذا كنت تعمل مثلًا في مجال المبيعات والتسويق، لا تقرر فجأة البدء في مجال التغليف، خاصة لو لم يكن لديك خبرة عنه. ربما تكون هذه وصفة للفشل.

- ولكن إذا قررت خوض تجربة العمل في مجال جديد عليك، فقد يكون من الأفضل الاستعانة بشريك مناسب.

- في النهاية، تذكر أن اقتصادك في المال لا يعني أن تكون بخيلًا، بل على العكس تمامًا. إنه يعني تقدير قيمة الأموال التي عهد بها العملاء لشركتك مقابل السلع والخدمات التي يهتمون بها.