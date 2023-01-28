أصدرت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون المرأة والطفولة مي البغلي 3 قرارات وزارية بإشهار 3 جمعيات، هي الجمعية الكويتية للزراعة المائية، الجمعية الفلكية الكويتية، والجمعية الكويتية للإبل وموروثها الشعبي.

ونص القرار الأول والذي حمل الرقم (215/أ) في مادته الأولى على أنه: تشهر الجمعية الكويتية للزراعة المائية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

أما المادة الثانية فنصت على أنه يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

أما القرار الثاني فهو خاص بإشهار الجمعية الفلكية الكويتية، وحمل الرقم (227/أ).

ونص القرار في مادته الأولى على أنه: تشهر الجمعية الفلكية الكويتية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

وفي مادته الثانية على: يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

القرار الثالث خاص بإشهار الجمعية الكويتية للابل وموروثها الشعبي، وحمل الرقم (231/أ).

ونص هذا القرار في مادته الأولى على تشهر الجمعية الكويتية للابل وموروثها الشعبي لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

وذكرت المادة الثانية منه أنه: يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.