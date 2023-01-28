أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2023 بشأن تقسيم وتأليف وتحديد مقار لجان القيد في جداول الانتخاب. وجاء في القرار:



مادة 1: تقسم وتؤلف لجان القيد في جداول الانتخاب، وتحدد مقارها في الدوائر الانتخابية على النحو التالي:



الدائرة الانتخابية (الأولى) وتشمل: الجداول أرقام (1 الشرق، 2 الدسمة، 3 المطبة، 4 دسمان، 5 بنيد القار، 6 الدعية، 8 فيلكا)، ويكون مقر اللجنة مختارية الدسمة.



الدائرة الانتخابية (الأولى) وتشمل الجداول أرقام (12 بيان، 13 مشرف، 19 ضاحية مبارك العبدالله)، ويكون مقر اللجنة مختارية بيان.



الجداول أرقام (14 السالمية، 15 البدع، 16 الراس)، ويكون مقر اللجنة مختارية السالمية.



الجداول أرقام (7 الشعب، 9 حولي، 10 النقرة، 11 ميدان حولي، 17 سلوى، 20 أنجفة)، ويكون مقر اللجنة مختارية سلوى.



الدائرة الانتخابية (الأولى) وتشمل الجدول رقم (18 الرميثية)، ويكون مقر اللجنة مختارية الرميثية.



الدائرة الانتخابية (الثانية) وتشمل الجداول أرقام (4 الشويخ، 16 المنطقة الصحية الشويخ، 18 منطقة الشويخ الصناعية)، ويكون مقر اللجنة مختارية الشويخ.



الجدولان رقما (3 القبلة، 5 الشامية)، ويكون مقر اللجنة مختارية الشامية.



الجدول رقم (6 القادسية)، ويكون مقر اللجنة مختارية القادسية.



الدائرة الانتخابية (الثانية) وتشمل الجداول أرقام (1 المرقاب، 2 ضاحية عبدالله السالم، 7 المنصورية)، ويكون مقر اللجنة مختارية المنصورية.



الجدول رقم (8 الفيحاء) ويكون مقر اللجنة مختارية الفيحاء.



الجدول رقم (9 النزهة) ويكون مقر اللجنة مختارية النزهة.



الدائرة الانتخابية (الثانية) وتشمل الجدولين رقمي (10 الصليبخات، 14 شمال غرب الصليبخات)، ويكون مقر اللجنة مختارية الصليبخات.



الجدول رقم (11 الدوحة) ويكون مقر اللجنة مختارية الدوحة.



الجدول رقم (12 غرناطة) ويكون مقر اللجنة مختارية غرناطة.



الدائرة الانتخابية (الثانية) وتشمل الجدول رقم (13 القيروان)، ويكون مقر اللجنة مختارية القيروان.



الجدول رقم (15 جابر الأحمد)، ويكون مقر اللجنة مختارية جابر الأحمد.



الجدول رقم (17 النهضة)، ويكون مقر اللجنة مختارية النهضة.



الدائرة الانتخابية (الثالثة) وتشمل الجدول رقم (1 كيفان)، ويكون مقر اللجنة مختارية كيفان.



الجدول رقم (2 الروضة)، ويكون مقر اللجنة مختارية الروضة.



الجدول رقم (3 العديلية)، ويكون مقر اللجنة مختارية العديلية.



الدائرة الانتخابية (الثالثة) وتشمل الجدول رقم (4 الجابرية)، ويكون مقر اللجنة مختارية الجابرية.



الجدول رقم (5 السرة)، ويكون مقر اللجنة مختارية السرة.



الجدول رقم (6 الخالدية)، ويكون مقر اللجنة مختارية الخالدية.



الدائرة الانتخابية (الثالثة) وتشمل الجدول رقم (7 قرطبة) ويكون مقر اللجنة مختارية قرطبة.



الجدول رقم (8 اليرموك) ويكون مقر اللجنة مختارية اليرموك.



الجدولان رقما (9 أبرق خيطان، 10 خيطان الجديدة) ويكون مقر اللجنة مختارية خيطان.



الدائرة الانتخابية (الثالثة) وتشمل الجدولين رقمي (11 السلام، 12 الصديق)، ويكون مقر اللجنة مختارية السلام.



الجدول رقم (13 حطين)، ويكون مقر اللجنة مختارية حطين.



الجدولان رقما (14 الشهداء، 15 الزهراء)، ويكون مقر اللجنة مختارية الزهراء.



الدائرة الانتخابية (الرابعة) وتشمل الجدول رقم (1 الفروانية) ويكون مقر اللجنة مختارية الفروانية.



الجدول رقم (2 الفردوس) ويكون مقر اللجنة مختارية الفردوس.



الجدولان رقما (3 العمرية، 10 الرحاب) ويكون مقر اللجنة مختارية العمرية.



الدائرة الانتخابية (الرابعة) وتشمل الجدول رقم (4 الرابية) ويكون مقر اللجنة مختارية الرابية.



الجدول رقم (5 الرقعي والأندلس) ويكون مقر اللجنة مختارية الأندلس.



الجداول أرقام (6 جليب الشيوخ، 8 الشدادية، 9 صيهد العوازم، 11 العضيلية) ويكون مقر اللجنة مختارية جليب الشيوخ.



الدائرة الانتخابية (الرابعة) وتشمل الجدول رقم (7 ضاحية صباح الناصر)، ويكون مقر اللجنة مختارية ضاحية صباح الناصر.



الجدول رقم (12 العارضية) ويكون مقر اللجنة مختارية العارضية.



الجدول رقم (13 إشبيلية) ويكون مقر اللجنة مختارية إشبيلية.



الدائرة الانتخابية (الرابعة) وتشمل الجداول أرقام (14 ضاحية عبدالله المبارك، 19 غرب عبدالله المبارك، 20 جنوب عبدالله المبارك) ويكون مقر اللجنة مختارية ضاحية عبدالله المبارك.



الجدول رقم (16 الصليبية والمساكن الحكومية) ويكون مقر اللجنة مختارية الصليبية.



الجدولان رقما (17 مدينة سعد العبدالله، 25 تيماء)، ويكون مقر اللجنة مختارية مدينة سعد العبدالله.



الدائرة الانتخابية (الرابعة) وتشمل الجدولين رقمي (15 الجهراء الجديدة، 18 الجهراء ومنطقة البر، 26 الواحة)، ويكون مقر اللجنة مختارية الواحة.



الجداول أرقام (21 العيون، 22 النعيم، 23 النسيم)، ويكون مقر اللجنة مخفر شرطة النعيم.



الجدول رقم (24 القصر) ويكون مقر اللجنة مخفر شرطة النعيم.



الدائرة الانتخابية (الخامسة) وتشمل الجدول رقم (1 الأحمدي) ويكون مقر اللجنة مختارية الأحمدي.



الجدول رقم (2 هدية)، ويكون مقر اللجنة مختارية هدية.



الجدولان رقما (3 الفنطاس والمهبولة، 4 أبوحليفة) ويكون مقر اللجنة مختارية الفنطاس.



الدائرة الانتخابية (الخامسة) وتشمل الجدول رقم (5 ضاحية صباح السالم والفنيطيس والمسيلة) ويكون مقر اللجنة مختارية ضاحية صباح السالم.



الجدولان رقما (6 الرقة، 14 فهد الأحمد) ويكون مقر اللجنة مختارية الرقة.



الجدول رقم (7 الصباحية) ويكون مقر اللجنة مختارية الصباحية.



الدائرة الانتخابية (الخامسة) وتشمل الجدول رقم (8 الظهر)، ويكون مقر اللجنة مختارية الظهر.



الجدولان رقما (9 العقيلة، 13 مبارك الكبير)، ويكون مقر اللجنة مختارية مبارك الكبير.



الجدول رقم (10 القرين)، ويكون مقر اللجنة مختارية القرين.



الدائرة الانتخابية (الخامسة) وتشمل الجدولين رقمي (11 العدان، 22 المسايل)، ويكون مقر اللجنة مختارية العدان.



الجدول رقم (12 القصور)، ويكون مقر اللجنة مختارية القصور.



الجدول رقم (15 ضاحية جابر العلي)، ويكون مقر اللجنة مختارية ضاحية جابر العلي.



الدائرة الانتخابية (الخامسة) وتشمل الجدول رقم (16 الفحيحيل)، ويكون مقر اللجنة مخفر شرطة الفحيحيل.



الجدول رقم (17 المنقف)، ويكون مقر اللجنة مختارية المنقف.



الجداول أرقام (18 ضاحية علي صباح السالم، 19 الزور، 20 الوفرة)، ويكون مقر اللجنة مختارية علي صباح السالم.



الدائرة الانتخابية (الخامسة) وتشمل الجدولين رقمي (21 أبوفطيرة، 23 أبوالحصانية)، ويكون مقر اللجنة مخفر شرطة أبوفطيرة.



الجدولان رقما (24 صباح الأحمد، 25 الخيران السكنية)، ويكون مقر اللجنة مختارية الخيران السكنية.



مادة 2: تقوم اللجان المشكلة في المادة 1 من هذا القرار بتحرير جداول الانتخاب وتعديلها خلال الفترة المحددة قانونا، وعلى الناخبين التقدم بطلباتهم إلى مقر اللجنة خلال ساعات الدوام الرسمي.



























