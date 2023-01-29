كيف يؤذي الطقس البارد بشرتنا وكيف تتم حمايتها؟



يعد الطقس البارد قاسيا على الجلد، حيث تؤدي درجات الحرارة المنخفضة ومستويات الرطوبة المنخفضة إلى هواء جاف يسحب الرطوبة من الجلد ويجعل البشرة باهتة وجافة ومتقشرة، ويمكن أن تؤدي ظروف التجمد إلى إتلاف البشرة وتفاقم المشكلة لتواجه خطر أربع حالات مقلقة، وقد تكون خطيرة أحيانا، بحسب خبراء الأمراض الجلدية.



1 - تورم الأصابع: تورم الأصابع عبارة عن تورمات صغيرة مثيرة للحكة على الجلد، وعادة ما تؤثر على أطراف الجسم، مثل أصابع القدم، وأصابع اليدين، والكعب، والأذنين، والأنف، ويمكن أن يكون تورم الأصابع مزعجا، ولكنه نادرا ما يسبب أي ضرر دائم، كما تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) على موقعها على الإنترنت، وعادة ما تحتفي هذه الحالة في غضون أسابيع قليلة إذا تم تجنب المزيد من التعرض للبرد.



2 - قضمة الصقيع: «أصابع اليدين والقدمين والأذنين أو أي شيء يخرج من جسمك يمكن أن يكون عرضة لخطر الإصابة بقضمة الصقيع، حيث يوجد نقص في إمدادات الدم»، وتبدأ أعراض عضة الصقيع عادة مع شعور الأجزاء المصابة بالبرودة والألم.



3 - العدوى: غالبا ما يترك الطقس البارد الجلد جافا وبمجرد أن يصاب الجلد بالجفاف، تزداد احتمالية إصابته بالالتهاب ويزيد احتمال الإصابة بالعدوى؛ لأنك تحدث تشققات في الطبقة العليا من الجلد، والمصابون بالأكزيما معرضون بشكل خاص للإصابة بالعدوى؛ لأن بشرتهم تكون بطبيعة الحال أكثر جفافا وعرضة للتشقق.



4 - التهاب السبلة الشحمية: التهاب السبلة الشحمية البارد، الذي يظهر على شكل عقيدات متضخمة وحمراء ومؤلمة على الجلد، يتطور بعد 12 إلى 72 ساعة من التعرض للبرد، ويصف مصطلح التهاب السبلة الشحمية البارد مجموعة متنوعة من الاضطرابات الالتهابية التي تصيب بشكل رئيس الطبقة الدهنية الموجودة أسفل الجلد.



أما كيف تحمي بشرتك من البرد، فإن أفضل نصيحة فيما يتعلق بالطقس البارد وتأثيره على الجلد، هي وضع كميات كبيرة من كريم الترطيب.

المصدر: «ذي صن»