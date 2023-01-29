

يعقوب العوضي



وصل إلى البلاد قائد الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني لكرة اليد المدرب المصري مجدي أبو المجد ومدرب حراس المرمى محمد محمود مساء أول من أمس لتسلم مهام قيادة المنتخب الأول ومنتخب الشباب في الاستحقاقات الخارجية المقبلة، وكان في استقبالهما مدير المنتخبات الوطنية محمد الخميس ومدير المنتخب عبدالعزيز الزعابي.



وينتظر منتخبنا الوطني للشباب استحقاق صعب في بطولة كأس العالم التي ستقام في ألمانيا واليونان خلال في الفترة من 20 يونيو حتى 2 يوليو المقبلين، وأوقعت القرعة أزرق الشباب في المجموعة الثالثة إلى جانب كل من البرتغال، والبرازيل وكوستاريكا، كما ينتظر الأزرق الشباب مشاركة دولية أخرى ممثلة في البطولة العربية الـ 12.



وفي هذا السياق أكد مدير المنتخبات الوطنية محمد الخميس، أن هناك دراسة متأنية ودقيقة للمشاركات الخارجية أقيمت بالتعاون مع الجهازين الفني والإداري والاتحاد للوقوف على خطة الإعداد المناسبة للمشاركة في البطولات المختلفة، مضيفا أن أزرق الشباب يعتبر نواة المنتخب الأول، ونسعى للوصول بهما إلى أفضل الحالات الفنية، ورغم العوائق التي تواجه المنتخبات الوطنية إلا أننا نملك ثقة كبيرة في أبنائنا اللاعبين لتحقيق الإنجازات.