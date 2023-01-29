

أعلنت رئيسة اللجنة المنظمة للمبادرة الخليجية للدراجات الهوائية ومدير عام شركة «ستارت لين» سارة الحبيل أن النسخة الثانية للمبادرة التي ستقام عام 2024 ستشمل عدة دول خليجية، على أن تختتم في المنامة عاصمة البحرين، جاء ذلك عقب اختتام المرحلة الثالثة والأخيرة للمبادرة الخليجية الأولى للدراجات الهوائية مساء أمس التي استمرت على مدار 3 أيام تحت شعار «مسيرة العرفان»، وشهدت مشاركة 90 رياضيا من 11 دولة قطع خلالها المشاركون أكثر من 200 كيلومتر.



وأشادت الحبيل بالدعم الكبير الذي قدمته وزارة الداخلية، ما ساهم في نجاح الفعالية الرياضية، والنائب البحريني السابق جمال بوحسن، وكذلك خالد البدر من شركة دلومنيا، وفريق M2R للدعاية والإعلان، وقالت: «سعدنا بإقامة المبادرة الخليجية بنجاح، حيث وعلى مدى 3 أيام لم نشهد أي إصابة أو حادث يعكر صفو الفعالية، وقدم كل فريق مشارك رسالته الإنسانية بأفضل صورة ممكنة، ونأمل أن تحقق النسخة المقبلة نجاحا أكبر، خاصة أن فعالياتها ستقام في أكثر من دول خليجية».

من جانبها، أكدت رئيسة رابطة المرأة الأميركية باميلا خريبط على نجاح المبادرة، مشيدة بالجهود الكبيرة للجنة المنظمة، وقالت: «رسالتي من خلال المشاركة هي أن نكون أكثر فاعلية في الجانب الرياضي، فالصحة أولا، وعلينا ممارسة هواية رياضية بشكل منتظم للمحافظة على صحتنا، مما يساعدنا على أن نكون أكثر فاعلية في المجتمع».

بدوره، أبدى السعودي سعد الهنيدي سعادته بالمشاركة في المبادرة، مؤكدا أنه لم يجد أي مشكلة في قطع أكثر من 200 كيلومتر خلال 3 أيام.

من جهته، قال البحريني صقر الكواري إن المراحل الـ 3 كانت بمنزلة تحد شخصي لكل مشارك، وقد أنجزت بنجاح من قبل أغلب المشاركين، كما أشار السعودي عبدالله البواردي إلى أنه لم أواجه مشاكل تذكر في «مسيرة العرفان» وجميع التحضيرات كانت مهيأة لنجاح المبادرة.



بدورها، أكدت اللبنانية إيمان الشريف انها استمتعت كثيرا بالمشاركة وتمثيل «دوري السيدات» في هذه المبادرة، التي شهدت أجواء رياضية رائعة على مدى 3 أيام متتالية.