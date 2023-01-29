

مبارك الخالدي



قدم نادي الجهراء محترفه الجديد اللاعب القطري عبدالكريم حسن خلال مؤتمر صحافي أقيم أول من أمس.

واستهل المؤتمر بعرض بروجكتور تضمن أغنية ترحيبية بقطر وأهلها، تحدث بعدها رئيس مجلس ادارة نادي الجهراء خالد الجار الله مرحبا باللاعب.



وأضاف: اننا نتطلع الى تحقيق المزيد من البطولات بمشاركة عبدالكريم معنا، وواثقون بأنه سيقدم المستوى المنتظر منه وسيكون إضافة للاعبينا المحليين والمحترفين، مشيرا الى أن التعاقد مع اللاعب لمدة سنة كاملة، وهو عقد يتوافق وصحيح القانون، ونادي السد عزيز علينا وعلى اللاعب، وهذا هو الاحتراف، رافضا الإفصاح عن قيمة الصفقة.

وقال الجارالله إن ادارة النادي تمتلك رؤية شاملة لتطوير جميع الألعاب عبر الاعتماد على الأكاديميات وبروتوكولات التعاون مع أندية متطورة.

من جهته، عبر اللاعب عبدالكريم حسن عن سعادته بتواجده في الكويت وتحديدا في الجهراء، متوجها بالشكر الى إدارة نادي الجهراء على حفاوة الاستقبال ولجماهير الجهراء على ترحيبهم بتواجدي بينهم. وأثمن بتقدير عال تطلعات الجهراء بالتعاقد معي وأتمنى ان أكون اضافة لهم خلال هذه الفترة.



وحول ما رافق التعاقد من ردود فعل، قال عبدالكريم ان نادي السد هو النادي الذي نشأت وترعرعت فيه وبدأت معه مسيرتي الاحترافية وحققت معه انا وزملائي اللاعبون العديد من الانجازات على المستوى الجماعي والفردي، أما فيما يتعلق بالأمور القانونية، فأنا هنا لاعب كرة قدم، وأعتذر عن عدم الرد عليها وأتركها لأهل الاختصاص وهم وكيل أعمالي والمحامي الخاص وإدارة النادي.



وحول اختياره التوقيع للجهراء رغم ما يقال عن تواضع مستوى الدوري والكرة الكويتية، قال عبدالكريم: لقد تلقيت العديد من العروض من أندية خليجية وعربية لكن جدية ادارة نادي الجهراء هي السبب الرئيسي للتوقيع معه، كما ان الكويت من المعروف انها مهد الكرة الخليجية وكانت في يوم من الأيام تسمى برازيل الخليج، وفي الوقت الراهن دخلت مرحلة التطوير عبر الاحتراف الكامل للدوري الكويتي، وأتمنى تواجد نجوم آخرين في الدوري الكويتي من العرب وآسيا، فالتطوير لا يأتي بين يوم وليلة لكنه يحتاج إلى وقت طويل ربما يمتد لسنوات، لكن من المؤكد أن الكويت ستعود للساحة العالمية.