اتهمت روسيا امس الجيش الأوكراني بالتسبب في مقتل 14 شخصا وإصابة 24 بجروح من خلال شن ضربة على مستشفى في منطقة لوغانسك بشرق أوكرانيا الانفصالي.



وقال الجيش الروسي في بيان «قصفت القوات الأوكرانية المسلحة عمدا مبنى مستشفى محلي بقاذفات صواريخ من طراز هيمارس» في بلدة نوفويدار في منطقة لوغانسك صباح امس.



ولفت إلى أن الضربة «خلفت 14 قتيلا و24 جريحا في صفوف المرضى والطاقم الطبي». وأضاف الجيش في بيانه أن أطباء هذا المستشفى كانوا يقدمون «منذ عدة أشهر مساعدة طبية للسكان المدنيين وللعسكريين».



وتابع «إن الضربة المتعمدة على منشأة طبية مدنية معروفة تشكل بلا شك جريمة حرب خطيرة يرتكبها نظام كييف».



وفي شرق أوكرانيا أيضا، تحديدا في مدينة كوستيانتينيفكا، قتل ثلاثة أشخاص وأصيب اثنان على الأقل جراء ضربة روسية، حسبما قال حاكم منطقة دونيتسك امس.



وقال حاكم منطقة دونيتسك بافلو كيريلينكو على شبكات التواصل الاجتماعي «أطلق الروس النار على حي سكني وألحقوا أضرارا بأربعة مبان متعددة الطوابق وفندقا ومرائب وسيارات مدنية»، مضيفا «قتل ثلاثة مدنيين. وأصيب اثنان على الأقل».



من جهة اخرى، أفادت وكالة روسية بأن قوات مجموعة فاغنر العسكرية الروسية تخوض معارك عنيفة في مدينة باخموت بمنطقة دونيتسك، في حين قال مصدر روسي إن موسكو ستنشر نظاما متطورا للتصدي للصواريخ والمسيرات.



وقالت وكالة «أنا نيوز» الروسية إن مليشيات فاغنر بدأت باجتياح بلدتي كراسنويه غربي باخموت وديلييفكا جنوبي المدينة.



وأضافت أن معارك عنيفة تدور داخل باخموت، كما أكدت استمرار تقدم القوات الروسية في شمال مدينة سوليدار، حيث بدأت بشن عمليات هجومية في منطقة رازدولوفكا، وفق قولها.



في الاثناء انتقد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف المحاولات، الغربية لتبرير تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا، باعتبارها محاولة لمنع نشوب حرب عالمية، محذرا من أنه حال اندلاع حرب عالمية ثالثة فسيتحول كل شيء إلى غبار.



وقال مدفيديف - في تصريح نقلته وكالة أنباء تاس الروسية امس «أولا، الدفاع عن أوكرانيا، الذي لا يحتاجه أحد في أوروبا، لن ينقذ العالم القديم الخرف من العقاب إذا حدث أي شيء. ثانيا، بمجرد اندلاع الحرب العالمية الثالثة، للأسف لن تكون الحرب على دبابات أو حتى بالطائرات المقاتلة. كل شيء بالتأكيد سيتحول إلى غبار».



وفي كييف، أعلنت وكالة الاستخبارات الأوكرانية أن الخدمات الخاصة الروسية تستعد لعملية أخرى لتشويه سمعة القيادة العسكرية والسياسية لأوكرانيا.



وقالت الوكالة - في بيان امس «إن عملية خاصة إعلامية ونفسية واسعة النطاق، ستبدأ في المستقبل القريب لتشويه سمعة عدد من ممثلي القيادة العسكرية السياسية الأوكرانية».



وأضاف البيان أنه «على وجه الخصوص، ستوجه الحملة لتشويه السمعة ضد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية سيرهي شابتالا، ورئيس وحدة أمن الدولة فاسيل ماليوك، ووزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف، ومدير مكتب الرئيس أندريه يرماك، والقائم بأعمال رئيس الشرطة الوطنية إيفان فيهوفسكي وآخرين».