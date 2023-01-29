

تغلب برشلونة على مستضيفه جيرونا 1-0 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس ضمن الجولة الـ 19 للدوري الإسباني لكرة القدم، ليرفع «البرسا» رصيده إلى 47 نقطة في صدارة الترتيب وبفارق 6 نقاط عن ريال مدريد الثاني الذي يلعب اليوم، فيما بقي الخاسر عند رصيده السابق 21 نقطة في المركز الـ 12.

وقد انتهى الشوط الأول سلبا بين الفريقين، وتمكن لاعب الوسط بيدري من تسجيل هدف «البارسا» بعد متابعة لعرضية انسو فاتي (61)، وقد بدا برشلونة متأثرا بغياب الهداف الپولندي روبرت ليفاندوفسكي، بسبب عقوبة الايقاف، كما زادت معاناته بعد خروج الفرنسي عثمان ديمبلي للإصابة بعد مرور 25 دقيقة فقط.



وفي مباراة ثانية ضمن ذات الجولة، تغلب قادش على ضيفه ريال مايوركا، ليرفع الفائز رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما بقي الخاسر على رصيده السابق بـ 25 نقطة في المركز العاشر.



كما أكرم ألميريا وفادة ضيفه إسبانيول عندما تغلب عليه 3-1 في افتتاح المرحلة.



وأنهى ألميريا الشوط الأول متقدما بهدف الكولومبي لويس سواريس في الدقيقة 21، قبل أن يضيف هدفين في الثاني بواسطة البرازيلي لياو باتيستاو (61) وفرانشيسكو بورتيو (77). وسجل خوسيلو الهدف الوحيد لإسبانيول في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وهو الفوز السادس لألميريا هذا الموسم والأول بعد ثلاث تعادلات وخسارة فرفع رصيده الى 22 نقطة وارتقى الى المركز الحادي عشر مؤقتا، فيما مني إسبانيول بخسارته السابعة هذا الموسم والأولى بعد فوزين متتاليين ومبارياته الاربع الأخيرة فتجمد رصيده عند 20 نقطة وتراجع الى المركز الرابع عشر.



إلى ذلك، يدرك مدرب ريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي انه يحتاج للفوز والنقاط الثلاث للبقاء على مسافة قريبة من غريمه اللدود، عندما يستقبل في تحد صعب ثالث الترتيب سوسييداد.



حجز «لوس بلانكوس» بطاقته إلى المربع الذهبي للكأس بفوز مستحق على جاره اللدود أتلتيكو 3-1 في ديربي العاصمة، إلا انه خسر الفرنسي فيرلان مندي والبرازيلي رودريغو صاحب هدف التعادل بعد مجهود فردي رائع للإصابة.

كما تحوم الشكوك حول مشاركة المدافع النمساوي دافيد ألابا الذي أدرج أنشيلوتي اسمه على قائمة المشاركين أمام أتلتيكو، قبل أن يعلن انسحابه من دون تحديد الأسباب.

في حين لا يشذ الفرنسي أورليان تشواميني عن نظيره. ويلتقي اليوم أيضا بلد الوليد مع فالنسيا، وأوساسونا مع أتلتيكو مدريد، وسلتا فيغو مع أتلتيك بلباو.