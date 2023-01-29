

تتجه الأنظار إلى الموقعة المرتقبة بين نابولي المحلق في الصدارة وروما في المرحلة العشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، فيما يملك ميلان المترنح فرصة لإحياء آمال الدفاع عن لقبه بعد اتساع الهوة الى 12 نقطة، عندما يستضيف ساسوولو في اليوم ذاته.



وشكلت الخسارة الاخيرة للروسونيري امام لاتسيو برباعية نظيفة ضربة كبيرة لآماله في الاحتفاظ باللقب، إذ بات نابولي ينفرد في الصدارة بشكل مريح جدا، فيما ضيق لاتسيو وانتر ميلان وروما الخناق على ميلان الوصيف وباتوا متأخرين عنه بنقطة واحدة فقط.



لذلك، تبدو مباراة نابولي وروما مفصلية في تحديد مسار المنافسة على اللقب، إذ إن فوز نابولي سيضعه في موقف قوي جدا، فيما ان خسارته ستحيي آمال الفرق المنافسة، لكنها ستشعل ايضا معركة مركز الوصافة بالدرجة الاولى، فضلا عن السباق المحموم للتأهل الى دوري ابطال أوروبا والذي عززه خروج يوفنتوس من دائرة المنافسة عقب تعرضه لعقوبة حسم 15 نقطة من رصيده لاتهامه بتزوير البيانات المالية الخاصة بانتقال بعض اللاعبين.



واعترف مدرب ميلان ستيفانو بيولي بصعوبة الاحتفاظ باللقب «تبدو الآن الكثير من الأمور لا تعمل».



في المقابل، أصر مدير الفريق والمدافع التاريخي السابق باولو مالديني ان الموسم «لا يبدو انه كارثة ضخمة»، الا انه انتقد التعاقدات الصيفية بما فيها المهاجم البلجيكي شارل دي كيتلار والأميركي سيرجينو ديست الذي كان اداؤه الثلاثاء الماضي في مركز الظهير الأيسر مكان اللاعب الفرنسي المصاب تيو هرنانديز كارثيا.



ويستضيف ميلان نظيره ساسوولو المتعثر، مع آمال متضائلة في ظل تصميم نابولي الباحث عن لقبه الأول منذ العام 1990 والذي نجح في تحقيق 50 نقطة بعد مرور نصف الموسم فقط.



في المقابل، يواصل يوفنتوس سعيه للارتقاء من جديد في الترتيب بعد العقوبة المدوية التي تعرض لها وذلك عندما يواجه مونزا المتطور.



كما يلتقي لاتسيو مع فيورنتينا.