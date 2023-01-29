

مفرح الشمري



يحسب لتلفزيون الكويت دعمه للتراث الكويتي من خلال ايجاد برامج مباشرة وتلفزيونية لإبرازه للجيل الحالي ولكل من يتابع شاشة تلفزيون الكويت في الخارج وهذا أمر يُشكر عليه القائمون على تلفزيون الكويت وعلى رأسهم الوكيل المساعد لقطاع التلفزيون تركي المطيري، ولكن مثل ما يقولون «الحلو لا يكمل» لأن ما يعيب مثل هذه البرامج توقيت بثها على شاشة التلفزيون والدليل برنامج «دار الهوى» الذي يسلط الضوء على الفنون الشعبية وفرقها البرية والبحرية وهي خطوة لدعم هذه الفنون ولكن أيعقل أن يبث هذا البرنامج بعد منتصف ليل الجمعة «فجر السبت» من كل اسبوع؟ وهو برنامج المراد به تعريف الجيل الحالي بفنونها الشعبية ودورها في المحافظة على التراث الكويتي الغنائي الشعبي الذي لايزال عالقا في الأذهان عند أهل الكويت والخليج.



برنامج «دار الهوى» جهد جميل يحسب لفريقه بقيادة المخرج القدير جوهر الجويهل وخطوة داعمة من تلفزيون الكويت لفرقنا الشعبية ولكن نتمنى أن يتم تغيير موعد بثه ليحقق الهدف المرجو من ورائه..



فهل من مجيب؟!