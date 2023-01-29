

فاجأت الفنانة مادلين طبر صُناع مسلسل «أم البنات» باعتذارها عن عدم استكمال تصوير مشاهدها فيه، رغم انطلاق عجلة التصوير منذ أيام عدة، لتضع بذلك بطلة العمل الفنانة سهير رمزي في ورطة، حيث لم يتبق على حلول شهر رمضان إلا شهر ونصف الشهر، وبالتالي أصبح من المتعذر التعاقد مع فنانة بديلة لانشغال أغلبهن في أعمال أخرى.



وأعلنت مادلين عبر صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: «إنه موسم الاعتذارات عندي، اعتذرت عن «أم البنات» للمنتج أ.محروس المصري إخراج أ.عبدالعزيز حشاد، واعتذرت أيضا عن بطولة «تعويذة رشيدة» بدور رشيدة للمنتج والمخرج أ.حاتم صلاح، لأني مش هاجي على نفسي بأي حاجة فنية مش مكتملة العناصر إخراجا نصا إنتاجا كاست ممثلين ومعنويا وماديا التوليفة كلها، إن لم تكتمل من وجهة نظري، فالأفضل مع كل الاحترام الانسحاب... تاريخي بيكفيني».



وذكرت مجلة «لها» أن سبب انسحاب طبر من المسلسل هو خلافات مع جهة الإنتاج، التي لم توفر بعض الأمور التي طلبتها طبر ليتسنى لها استكمال التصوير.