

بيروت - بولين فاضل



أطلقت الفنانة نانسي عجرم أغنيتها الجديدة «بدي حدا حبو» على موقع «يوتيوب»، وذلك مع اقتراب الاحتفال بيوم الحب الذي يأتي في الرابع عشر من فبراير المقبل، والأغنية من كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد برجي، توزيع هادي شرارة، بينما الفيديو كليب من إخراج سمير سرياني، وتحظى الاغنية بتفاعل كبير الجمهور.



وكانت نانسي قد روجت للأغنية عبر حساباتها على «السوشال ميديا»، حيث شاركت متابعيها، لقطة من فيديو كليب الأغنية، وكتبت في تعليقها على الفيديو، الذي شاركته عبر حسابها الرسمي على «انستغرام»: «قرب عيد الحب.! محمسين؟.. بدي حدا حبو..على قناتي الرسمية على يوتيوب وعلى شاشة lbci Lebanon»، وتفاعل عدد كبير من جمهور ها مع الأغنية.