ارتفاع القيمة الرأسمالية لسهم «الوطني» بنحو 280 مليون دينار.. ولـ «بيتك» بـ 148 مليوناً

«بيتك» استحوذ على 28% من السيولة المتدفقة للسوق منذ بداية العام الحالي بـ 251 مليون دينار

أسهم القطاع المصرفي دشنت العام بأداء قوي بدعم تفاؤل المستثمرين بنتائجها المسجلة في 2022

القطاع يتداول حالياً عند مكرر ربحية يبلغ 21.3 مرة.. ومضاعف سعر للقيمة الدفترية 2.44 مرة



المحلل المالي



قفزت القيمة الرأسمالية السوقية لقطاع البنوك المدرجة في بورصة الكويت منذ بداية 2023 بنحو 555 مليون دينار، لتسجل مستوى 27.4 مليار دينار، وذلك بدعم أساسي من ارتفاع القيمة السوقية لبنك الكويت الوطني بنحو 280 مليون دينار لتسجل 8.42 مليارات دينار، وارتفاع القيمة الرأسمالية لبيت التمويل الكويتي «بيتك» بـ 148 مليون دينار إلى 11.2 مليار دينار.



وتأتي هذه القفزة بالقيمة الرأسمالية للبنوك المدرجة في البورصة، بعد أن ربحت خلال عام 2022 نحو 3 مليارات دينار، بارتفاع نسبته 12% لتسجل بنهاية العام نحو 26.9 مليار دينار، مستحوذة بذلك على 62% من القيمة الرأسمالية للبورصة، والتي بلغت بنهاية 2022 نحو 43.6 مليار دينار.



وقد بدأت البنوك المدرجة عام 2023 بدفع قوي من تفاؤل المستثمرين بنتائجها المالية المسجلة خلال العام الماضي، بالإضافة إلى عوامل أخرى محفزة منها ارتفاع النفط وما ينتج عنها من دعم لميزانية الدولة ونمو الاقتصاد الوطني وتسارع نسبة النمو السنوي في سوق الائتمان المحلي لتلامس الـ 10%.



وبالإضافة إلى ذلك، فقد دعم أداء البنوك المدرجة في البورصة الارتفاع القياسي لأسعار الفائدة منذ بداية 2022 ليسجل سعر خصم بنك الكويت المركزي حاليا 4%، نتيجة تفاعله مع رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية العالمية التي جاءت نتيجة ضغوط التضخم.



ومنذ بداية العام الحالي، استمرت السيولة قوية على أسهم البنوك، حيث بلغ استقبلت أسهم القطاع سيولة بلغت نحو 400 مليون دينار، أي ما يعادل 45% من سيولة البورصة التي بلغت 887 مليون دينار خلال تلك الفترة، وذلك بعد أن ساهمت بنحو 46% من سيولة البورصة خلال عام 2022 التي بدورها بلغت 14.6 مليار دينار.



وتركزت السيولة على سهم «بيتك» التي بلغت 251 مليون دينار وشكلت 63% من سيولة القطاع و28% من سيولة بورصة الكويت، بينما بلغت السيولة على اسهم الوطني 65 مليون دينار وشكلت 16% من سيولة القطاع و7% من سيولة بورصة الكويت وبمعدل يومي للسيولة للقطاع بلغ 22 مليون دينار منها معدل 14 مليون دينار لـ «بيتك».



وبالتزامن مع تعافي أسعار أسهم البنوك وارتفاع صافي الأرباح في فترة أول 9 أشهر من 2022 بالمقارنة بالنتائج المالية لعام 2021، تحسنت تقييمات القطاع، مكررات الربحية ومضاعف السعر إلى القيمة الدفترية لمستويات مقبولة.



ومن المتوقع أن نلاحظ المزيد من التحسن في التقييمات عند الأسعار الحالية، حيث إن الأداء المالي للبنوك خلال عامي 2022 و2023 من المتوقع أن يشهد ارتفاعا ملحوظا في الإيرادات (+10%) نتيجة ارتفاع إيرادات الفوائد والتمويل، وبالتالي صافي الأرباح، بينما المخصصات قد تستمر في الانخفاض عن مستواها في عام 2021.



ويتداول قطاع البنوك المدرجة في بورصة الكويت حاليا عند مكرر ربحية 21.3 مرة على أساس أرباح فترة آخر 12 شهر المنتهية في سبتمبر 2022 بالمقارنة بمعدل P/E Ratio فوق مستوى 25 مرة خلال الفترة السابقة، بينما بلغ مضاعف السعر إلى القيمة الدفترية للقطاع P/BV Ratio 2.44 مرة.



ويتداول بنك برقان عند افضل مكرر ربحية 16.1 مرة، ويعتبر الأفضل بين البنوك المدرجة في بورصة الكويت، بينما بنك الخليج والوطني يتداولان عند مكرر ربحية 16.9 و17.5 مرة على التوالي.



وأيضا يتداول الأهلي عند مكرر ربحية 17.9 مرة وتعتبر افضل عند المقارنة بمعدلات القطاع والبورصة. أما بنك بوبيان، فمكرر ربحيته لايزال من الأعلى بين البنوك عند 46.3 مرة. أما بيتك فيتداول عند مكرر ربحية 23.4 مرة ووربة عند 21.8 مرة.