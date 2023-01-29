صرح رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان بأنه لا صحة لما تم تداوله في بعض قنوات التواصل الاجتماعي حول صدور قرار نقل الى الامانة العامة لمجلس الوزراء يخص احد مراقبي شؤون التوظف تابع لديوان الخدمة المدنية.



وأوضح د.الربيعان ان عملية تدوير مراقبي شؤون التوظف تتم على فترات زمنية يراعى فيها عدد من المعايير الموضوعية والمهنية وتبادل الخبرات وتقييم الاداء الرقابي وغير ذلك من اسس لعملية اعادة توزيع المراقبين على الجهات الحكومية المختلفة. وأضاف: ان عملية نقل المراقبين بين الجهات الحكومية لا تتم بطريقة فردية، وانما ضمن اجراءات تدوير شاملة، حيث بدأ التجهيز لدراسة اعادة توزيع المراقبين على الجهات منذ فترة تزيد على أكثر من 3 أشهر، وان الاسماء تتم مراجعة قراراتهم لعدة مرات وحتى للمرحلة الأخيرة، وان بعض الجهات وعلى الاخص الامانة العامة لمجلس الوزراء لم يتم ارسال اسمائهم ولم يباشر المراقبون الجدد عملهم أصلا في مقار عملهم، كما لم يتم اخطارهم شخصيا بذلك.



وأفاد الربيعان بأن ديوان الخدمة المدنية والعاملين به حريصون على ضمان تطبيق الاجراءات ومعايير الحوكمة الادارية والفنية وفق اللوائح والانظمة والقوانين المعمول بها وتوفير كل المعلومات الصحيحة المتعلقة بإجراءات ديوان الخدمة المدنية واختصاصاته.