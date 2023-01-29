قام آمر القوة البحرية العميد الركن بحري هزاع مطلق العلاطي والوفد المرافق له الأسبوع الماضي بزيارة رسمية لسلطنة عمان استغرقت عدة أيام، حيث التقى خلال الزيارة د.محمد بن ناصر الزعابي الأمين العام لوزارة الدفاع العمانية والفريق الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، ثم التقى بعدها بقائد القوات البحرية السلطانية العمانية اللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي، وشهدت اللقاءات تبادل الأحاديث الودية وبحث أهم المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز أوجه التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين.



كما قام آمر القوة بزيارة إلى كلية الدفاع الوطني والكلية التقنية العسكرية وأشاد بما شاهده خلال الزيارة من مستوى عال من المهنية والتدريب الحديث.