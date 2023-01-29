تعاونت ديليفرو مع وزارة الداخلية لتقديم دورات تدريبية متواصلة حول السلامة المرورية لسائقيها. وخلال الدورة، وفرت وزارة الداخلية تدريبا إضافيا حول السلامة المرورية لسائقي ديليفرو، وقدمت العديد من الإرشادات حول أساليب السلامة على الطرقات وزودتهم بفكرة عامة حول القوانين واللوائح المرورية الجديدة.



وحول هذا، قالت سهام الحسيني، المدير العام لشركة ديليفرو الكويت: «نود أن نشكر وزارة الداخلية على تقديم هذا التدريب الإضافي لسائقينا في مجال السلامة المرورية. ويأتي ذلك كجزء من جهودنا الجماعية الهادفة لتحقيق قيادة أكثر أمانا في الكويت، ويسرنا في ديليفرو تقديم تدريب متواصل للسائقين كجزء من التزامنا المستمر بالسلامة على الطرقات».



من جهته، قال مدير إدارة التوعية المرورية في الإدارة العامة للمرور العقيد نواف الحيان: «إننا سعيدون بهذه الشراكة مع ديليفرو لتقديم تدريب إضافي للسائقين حول السلامة المرورية. ويسعدنا مساعدتهم على تعزيز تدريبهم في هذا المجال، ونتطلع إلى التعاون مع ديليفرو في المزيد من الدورات التدريبية في المستقبل».