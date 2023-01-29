تبحث اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها يوم الثلاثاء المقبل طلب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تخصيص أرض لمشروع ترفيهي تعليمي تثقيفي في محافظة الجهراء، كما يشمل جدول أعمال بحث اللجنة البنود التالية:



٭ الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي، عبدالله المحري، بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمجمعات السكنية للعمالة.



٭ مقترح وزارة الشؤون بشأن البوثات والأكشاك.



٭ الكتاب المقدم من إحدى الشركات بشأن القرار الصادر بالموافقة على طلبات خاصة بمشروع (B.O.T) بين وزارة المالية والشركة.



٭ كتاب شركة المشروعات السياحية بشأن إنشاء وإنجاز وتسليم نادي رأس الأرض الجديد.



٭ الطلب المقدم من شركة المشروعات السياحية تطوير نادي رأس الأرض مع تلافي التداخل في حدود الموقع.



٭ الاقتراح من المقدم نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري، والأعضاء فهد العبد الجادر، م.علياء الفارسي، م.منيرة الأمير، ناصر الكفيف، م.عبد اللطيف الدعي، م.فرح الرومي، م.شريفة الشلفان، ناصر الجدعان، نصار العازمي، بشأن ترخيص مراكز لتأهيل ذوي الإعاقة في المناطق السكنية.