بداح العنزي



تبحث «لجنة الأحمدي» في المجلس البلدي خلال اجتماعها اليوم برئاسة مقرر اللجنة نصار العازمي الاقتراح المقدم من الأعضاء، نصار العازمي، ناصر الكفيف، بشأن تخصيص أرض غرب الصباحية شرق الأحمدي إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.



ويتضمن جدول الأعمال التالي:



٭ طلب الهيئة العامة للصناعة توطين أنشطة صناعية وخدمية للموقع رقم 11 الذي يمثله الموقع رقم 85 بمنطقة ميناء عبدالله ليكون مجمعا للصناعات المستدامة.



٭ طلب إلغاء البند رقم 1 من قرار المجلس البلدي بشأن إعادة تنظيم الجزء الإداري بالقطعة 5 بمنطقة العقيلة مركز الفنطاس سابقا.



٭ طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص مواقع لأحواض تجميع مياه الأمطار وقناة مائية وخطوط ربط لحماية منطقة ميناء عبدالله KNPC من السيول.



٭ طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص مسار للربط بين التجميع رقم 1 بمدينة صباح الأحمد السكنية ومجرور صرف مياه الأمطار لخدمة المناطق الجنوبية.



٭ طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص طريق لخدمة مستودع الأحمدي للمشتقات البترولية من شارع ميناء الأحمدي إلى مستودع الأحمدي للمشتقات البترولية الواقع في منطقة جنوب الأحمدي.



٭ طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص مواقع لأحواض تجميع مياه الأمطار وقناه مالية وخطوط ربط لحماية منطقة ميناء عبدالله KNPC من السيول.



٭ طلب شركة ناقلات النفط الكويتية تخصيص موقع لاستغلاله كمخازن ومكاتب وورش ضمن القطاع رقم 12 بمنطقة الفحيحيل مع الاستغناء عن الأرض المخصصة لهم بمنطقة ميناء عبدالله.



٭ الرد على اقتراح العضو ناصر الكفيف بشأن إنشاء سور نباتي حول مدينة صباح الأحمد السكنية.



٭ كتاب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بشأن تخصيص أراض في مختلف مناطق محافظة الأحمدي.



٭ طلب وزارة الأوقاف تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات بطريق الدائري السابع بجوار محطة الوقود في اتجاه الفنطاس.