قدم عضو المجلس البلدي د.حسن كمال سؤالا عن أبحاث ودراسات واستشارات بلدية الكويت.



وقال د. كمال تقوم بلدية الكويت ضمن أعمالها بأبحاث ودراسات واستشارات لتطوير خدماتها وتنفيذ مشاريعها. وتشتمل ميزاية البلدية على بنود خاصة للأبحاث والدراسات والاستشارات لأهميتها في اتخاذ القرارات الفنية لمشاريع البلدية والدولة. وعليه، يرجى منكم تزويدنا بالتالي:



يرجى تزويدي بجدول يبين فيه الأبحاث والدراسات والاستشارات التي قامت بها بلدية الكويت على بند الأبحاث والدراسات والاستشارات في ميزانيتي البلدية للأعوام 2020/2021 و2021/2022، على أن يشتمل الجدول على المعلومات التالية:



1- اسم أو عنوان البحث أو الدراسة أو الاستشارة.



2- الجهة التي أعدت البحث أو الدراسة أو الاستشارة.



3- الإدارة أو الجهة المستفيدة من البحث أو الدراسة أو الاستشارة.



4- المدة الزمنية.



5- الكلفة المالية النهائية لكل بحث أو دراسة أو استشارة.



مع ضرورة الالتزام في المدة القانونية للإجابة عن أسئلة أعضاء المجلس البلدي، استنادا إلى القانون 33/2016.