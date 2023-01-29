لقي طيار بالجيش الهندي حتفه وأصيب اثنان آخران في حادث تحطم طائرتين يرجح اصطدامهما خلال مناورات جنوب العاصمة نيودلهي، على ما ذكرت القوات الجوية الهندية السبت.

وقع الحادث نحو الساعة 10 صباحا، بحسب شهود، بين طائرة من طراز سوخوي سو-30 روسية الصنع وعلى متنها طياران وطائرة ميراج 2000 فرنسية الصنع تقل طيارا. وقال سلاح الجو في بيان إن أحد الطيارين الثلاثة توفي متأثرا بجراحه.

وأوضح سلاح الجو أن الطائرتين اللتين تحطمتا السبت أقلعتا صباحا من قاعدة غواليور بولاية ماديا براديش في «مهمة تدريب روتينية تشغيلية على الطيران».



وتحطمت إحداهما في غابات باهادغاره، وسط الولاية، على مسافة 300 كيلومتر جنوب نيودلهي.



وتحطمت الطائرة الثانية في ولاية راجاستان وتم رصدها من قبل الجيش، وفقا لصور عناصر خدمة الإنقاذ المحلية.