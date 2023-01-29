

سعود عبدالعزيز



علمت «الأنباء» أن وزارة الداخلية، وفي اطار جهودها لضبط شخص أطلق النار من سلاح آلي، قامت بتعميم أوصاف مركبة رباعية على عموم الدوريات، وطلبت ضبط المركبة ومن يستقلها، الى جانب تكليف الإدارة العامة للمرور بحصر المركبات ذات المواصفات نفسها في محاولة لتحديد المتهم.



وكانت وزارة الداخلية أصدرت بيانا ذكرت فيه ان مباحث السلاح كلفت بضبط شخص يبدو في العقد الثالث قام بإطلاق وابل من الأعيرة النارية من سلاح كلاشينكوف لأسباب غير معروفة مقابل منطقة الفردوس وتحديدا على مقربة من السجن المركزي. وذكر مصدر امني لـ «الأنباء» ان المحيط الذي ارتكبت فيه الواقعة لم يكن يقام فيه عرس، مؤكدا ان ضبط مطلق النار ومساءلته مسألة وقت، ولافتا إلى أن المتهم ستوجه إليه عدة تهم.



من جهة أخرى، نقل شاب إلى مستشفى الفروانية إثر إصابته بطلق ناري من سلاح «أم صجمة» من مجهول في منطقة كبد، ووصفت حالة المصاب بالمستقرة، وتم إخطار المباحث للتحقيق وضبط الجاني.