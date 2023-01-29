

محمد الجلاهمة



أحال مدير عام الادارة العامة لمكافحة المخدرات العميد محمد قبازرد الى نيابة المخدرات والخمور ثلاثينيا من غير محددي الجنسية، وذلك على خلفية الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وارفق في ملف الاحالة كيلوغراما من مخدر الحشيش ونحو 2000 حبة لاريكا مجزأة وجاهزة للبيع.



وبحسب مصدر امني، فإن معلومات وردت الى رجال المكافحة عن شخص يتاجر بالحبوب المخدرة، وانه يبيع هذه السموم لكل الشرائح ومن الجنسين، وعليه قام رجال المباحث بإجراء المزيد من التحريات والتي اكدت اتجار الشخص بالمواد المخدرة، وانه يقيم في منطقة سلوى، ويبيع المخدرات اسفل شقة يقيم بها، وعليه تم التواصل مع النيابة العامة واستخراج اذن نيابي وتم ضبطه متلبسا اثناء قيامه ببيع 10 حبات من حبوب اللاريكا، وبالانتقال الى شقته تم العثور على بقية المضبوطات واعترف بالاتجار بها الى جانب ميزان حساس.