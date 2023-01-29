شاركت المنظمة العربية للسياحة في اجتماع الدورة الـ 54 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية والتي استضافها الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بمدينة أبوظبي من 24 إلى 26 الجاري بمشاركة رؤساء ومديرين عامين لـ 35 منظمة عربية متخصصة ورؤساء وأمناء أكثر من 40 اتحادا من الاتحادات العربية النوعية المتخصصة الفاعلة والناشطة تحت مظلة منظومة العمل العربي المشترك.



وأوضح رئيس المنظمة العربية للسياحة د.بندر بن فهد آل فهيد أن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات التي تتعلق بالأمن الغذائي العربي والتغيرات المناخية والاقتصاد الرقمي العربي والأمن السيبراني، إضافة إلى الموضوعات المرتبطة بأنشطة المنظمات والاتحادات العربية والدور المطلوب منها في المرحلة القادمة.



وقال د.آل فهيد: إن اجتماعات لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك تأتي في إطار توجيهات الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لمتابعة جهود مؤسسات العمل العربي المشترك في ظل التطورات والمستجدات التي تمر بها المنطقة العربية، والتي فرضت واقعا جديدا وتحديات كبيرة تستوجب على جميع المنظمات التفاعل معها وتطوير برامجها وأهدافها لمواكبتها من أجل النهوض بالواقع العربي، وهو ما يستدعي أيضا مزيدا من التضافر والتآزر بين تلك المنظمات وكل من القطاعين العام والخاص.



وأشار إلى أن المنظمة ستقدم ملخصا بشأن أهم البرامج ورؤية دعم الابتكار وريادة الأعمال في قطاع السياحة في الدول العربية، ونموذج التعاون الناجح لمنظمات العمل العربي المشترك للجهود المبذولة في مجال التحول الرقمي والابتكار السياحي وريادة الأعمال والذي تم إعداده من خلال التعاون فيما بين المنظمة العربية للسياحة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري «مركز ريادة الأعمال» تحت مظلة ورعاية جامعة الدول العربية، في مجال السياحة الرقمية ودعم الابتكار في القطاع السياحي العربي، والذي يعتبر احد النماذج الناجحة للتنسيق والتعاون بين منظمات العمل العربي المشترك، ومواكبا مع تنفيذ استراتيجية السياحة العربية، والتي تستهدف تعزيز مساهمة قطاع السياحة في الدول العربية في النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل تنفيذا للخطة الموضوعة لتحقيق نتائج تتعلق بتأهيل جيل جديد قادر على قيادة قاطرة السياحة العربية من خلال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في جميع الخدمات السياحية المقدمة، مع جودتها لتكون صناعة السياحة العربية منافس قوي على المستوى الإقليمي والدولي، مؤكدا أنه تم تنفيذ العديد من المبادرات بين المنظمة والأكاديمية تمثلت في مجال حاضنات الأعمال للقطاع السياحي، وتقديم دورات تدريبية متخصصة عبر منحة غوغل للتميز الوظيفي Advance Your Career وبرنامج ريادة الأعمال الرقمية للقطاع السياحي بالدول العربية TED Arabs.



واختتم د.آل فهيد حديثه مقدما الشكر والتقدير لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به لدعم جهود العمل العربي المشترك في ظل توجيهات رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مواصلا شكره لأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لحرصه واهتمامه المستمر بدعم منظمات العمل العربي المشترك مما مكنها في تحقيق أهداف جامعة الدول العربية.