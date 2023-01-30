قاد الدولي المغربي يوسف النصيري إشبيلية الى فوزه الثاني تواليا بتسجيله ثنائية في الفوز 3-0 ضد ضيفه إلتشي المنقوص، وذلك ضمن منافسات المرحلة الـ 19 من الدوري الإسباني في كرة القدم. وخاض إلتشي الشوط الثاني بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه بيدرو بيغاس ريغو في الدقيقة 41.



وحسم إشبييلة النتيجة في الشوط الأول بفضل النصيري (29 و45+4) والأرجنتيني ماركوس أكونيا (43).



ورفع إشبيلية رصيده إلى 21 نقطة وتقدم للمركز الثالث عشر. وفاز قادش على ريال مايوركا 2-0، وريال بيتيس على مضيفه خيتافي 1-0، سجله بورخا إيغليسياس (86 من ركلة جزاء).



وتقدم ريال بيتيس للمركز السادس برصيد 31 نقطة، فيما تجمد رصيد خيتافي عند 17 نقطة في المركز السابع عشر.



وتختتم منافسات المرحلة الـ 19 اليوم بلقاء يجمع فياريال ورايو فايكانو.