

يعقوب العوضي



نجحت إدارة نادي القادسية في تجديد عقد محترف فريق كرة اليد الأول التونسي خالد الحاج يوسف لاعب الأهلي القطري رسميا حتى نهاية الموسم الحالي.



وكان «الملكي» قد حاول تجديد عقد اللاعب قبل نهاية القسم الأول إلا أن المفاوضات لم تسر بصورة سهلة حتى تم التجديد مساء أمس.



وفي السياق ذاته، يواصل الفريق تدريباته اليومية بتواجد جميع اللاعبين على فترة واحدة مسائية استعدادا للقسم الثاني من الدوري الذي يبدأ الأربعاء المقبل بمواجهة الفحيحيل مع اليرموك على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، بينما يفتتح القادسية مشواره أمام السالمية في اليوم نفسه.