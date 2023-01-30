

هادي العنزي



تأهل فريقا التضامن والفتاة إلى المباراة النهائية لدوري URC لكرة قدم الصالات للسيدات للموسم الرياضي 2022-2023، وذلك بعد تغلب الأول على سيدات نادي الكويت 5-3 في مواجهة مثيرة ومتكافئة، فيما فاز الفتاة بسهولة على فتيات العيون 4-0، وأقيمت المباراتان مساء أمس الأول على صالة نادي الكويت، وحضر الدور نصف النهائي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة فاطمة حيات، وفرح بودي، وعدد من القيادات الرياضية للأندية المشاركة.



جاءت مواجهة سيدات التضامن والكويت عامرة بالإثارة والندية، وسجلت المحترفة فرانشيسكا فاليريا أول أهداف المباراة، ولكن عاد «العنيد» ليعادل النتيجة بواسطة مايا رافي بتسديدة قوية، وقبل نهاية الشوط الأول ضاعفت إيزابيل ماريا النتيجة لفريقها ليخرج التضامن متقدما 2-1.



وجاء الشوط الثاني أكثر إثارة من سابقه، بعدما أعطى مدرب الكويت ماركوس دانيال حرية أكبر في الشق الهجومي، رغبة في معادلة النتيجة قبل فوات الأوان، فيما اعتمد مدرب سيدات التضامن روليفر بولينيو على النقلات السريعة، مستغلا اندفاع لاعبات الكويت، وتمكنت إيزابيل ماريا من إضافة الهدف الثالث للتضامن، أضافت بعده مايا رافي الهدف الرابع، لتعود فرانشيسكا فاليريا وتقلص الفارق بهدف ثان للكويت، لكن ايزابيل ماريا عادت لتسجل رابع أهدافها الشخصية، موسعة الفارق من جديد مع الكويت إلى 3 أهداف، لكن سيدات الكويت قلصن النتيجة مجددا بهدف ثالث بواسطة فرانشيكا فاليريا، ليخرج بعدها سيدات التضامن بفوز كبير، مكنهن من التأهل إلى المباراة النهائية لأول مرة.