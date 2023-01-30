أكد القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة بجامعة الكويت د.محمد الظفيري الحرص على دعم المسابقات والأنشطة الطلابية الهادفة والمثمرة لاسيما دوري المناظرات لترسيخ ثقافة الحوار المنتج للمعرفة وفسح المجال للاختلاف وتقبل الرأي الآخر.



وقال د.الظفيري، في تصريح صحافي قبيل مغادرة وفد فريق جامعة الكويت للمناظرات إلى سلطنة عمان للمشاركة في بطولة آسيا الثانية للمناظرات باللغة العربية، إن دوري المناظرات يعزز التنوع المثري عن طريق تشجيع حرية الرأي والنقاش المفتوح ويثبت مبادئ الحوار البناء بين الشباب بعيدا عن المشاحنات والحوارات العقيمة.



وأضاف د.الظفيري، الذي يترأس الوفد الكويتي، أن فريق جامعة الكويت يشارك في البطولة بسلطنة عمان التي تستمر حتى الثالث من فبراير المقبل بمرافقة المشرف العام ومدرب الفريق د.نوال الكندري والمحكم عبدالله المطيري ورئيس قسم العلاقات العامة للعمادات النوعية أمل الكندري.



وأوضح أن فريق الجامعة يتكون من نخبة من الطلبة المتميزين في مختلف كليات الجامعة وقد تأهلوا للمشاركة في البطولة المذكورة بعد أن حققوا المركز الأول في البطولة الوطنية السادسة للمناظرات في الكويت.



وذكر أن فريق الجامعة يمتلك الخبرة والمهارة التي تؤهله لتحقيق مراكز متقدمة في البطولة متمنيا التوفيق والنجاح للفريق المشارك والذي تفخر به جامعة الكويت وتتطلع أن يحقق المركز الأول فيها.