

عاطف رمضان



استقبل فريق من مسؤولي وزارة الاشغال العامة المشرف والمنفذ لمشروع مستشفى الولادة الجديد في منطقة الصباح الطبية وفدا من شركة نفط الكويت وذلك تنفيذا لاستراتيجية «نفـــــط الكويت» التي تهدف الى تعزيز الشراكة والتعاون مع وزارات الدولة وتعزيز خبرات العاملين في «نفط الكويت»، وبعد ان قام منتسبو مستشفى الولادة الجديدة بتقديم عرض مرئي لوفد «نفط الكويت» قدموا خلاله شرحا تضمن تعريفا بأقسام المستشفى الجديد ومراحل البناء وتفاصيل اخرى عن المرافق المختلفة للمشروع.



وتم الرد على استفسارات العاملين بالشركة عن طبية المشروع، وقام وفد «نفط الكويت» بتكريم فريق مهندسي وزارة الاشغال لحسن استقبالهم للوفد الزائر.



من جانب آخر، علمت «الأنباء» ان وزارة الاشغال العامة أوقفت النقل والندب داخل القطاع او خارجيا بين قطاعات الوزارة المختلفة خلال شهري يناير وفبراير، وذلك من خلال تعميم اداري أصدرته وكيلــــة الـــوزارة م. مي المسعد.



ووفق القرار، تصدر قرارات النقل والندب بين القطاعات داخل الوزارة مرتين في السنة شهري ابريل واكتوبر ويستثنى من ذلك المشمولون بتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2019 ويسمح بالنقل داخل القطاع في اي وقت خلال السنة ما عدا شهري يناير وفبراير ويستثنى من التعميم أي موظف بموجب موافقة كتابية من وكيل الوزارة.