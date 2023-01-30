

عبدالله الراكان



أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة المواصلات م.مشعل الزيد أن الوزارة باشرت منذ صباح أمس الأحد بالتعاون مع شركة «نوكيا سوليوشينز اند نيتوركس الكويتية» باستبدال نظام الفايبر القديم بالجديد للمرحلة الأولى لمنطقة الرميثية بعد الانتهاء من منطقة البدع، وذلك بناء على العقد الذي تم توقيعه مع الشركة لمدة عامين في نهاية شهر مايو العام الماضي دون تحمل الوزارة لأي نفقات مالية.



وناشد الزيد أصحاب المنازل والمباني الموجود في منطقة (الرميثية) التعاون وتسهيل عمل مهندسي الوزارة وموظفي الشركة لاستبدال أجهزة الفايبر القديمة بالحديثة ليتمكن المشتركون من الحصول على سرعات عالية عن طريق الاشتراك من خلال شركات مزودي خدمة الأنترنت، طالبا من جميع قاطني منطقة الرميثية بمراجعة مقسم السالمية في شارع عمان في حال وجود أي استفسار أو ملاحظات.



وتقدم الزيد بالشكر لوزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض ولوكيل الوزارة بالتكليف م.محمد الحيص بدعمهما المباشر وتوجيهاتهما ومتابعتهما اليومية لتحقيق أهداف الوزارة لتطوير شبكة خطوط الهواتف الأرضية وتحويلها من الشبكة النحاسية القديمة إلى شبكة الألياف الضوئية عالية السرعة، للارتقاء بجودة خدمات الهاتف والإنترنت.