

محمد راتب



صرح رئيس مجلس الإدارة في جمعية الوفرة التعاونية علي سعود المطيري بأن الجمعية قامت بافتتاح مهرجان بازار المنتجات الوطنية في منطقة الوفرة برعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون المرأة والطفولة م.مي البغلي ورئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية علي فهد الفهد، حيث ضم المعرض مجموعة من منتجات عدد من المزارع والمنتجين المحليين. وأكد رئيس مجلس الادارة أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات لخدمة المنتج الوطني، مبينا أن المشاركة في المعرض جاءت بهدف دعم المنتج الكويتي الذي أثبت جودته ومنافسته القوية في السوق المحلي.