أعلنت الهيئة العامة للشباب عن فتح باب التسجيل في أكاديمية الفنون والإعلام، ويتضمن برنامجها التدريبي عددا من المواد مثل ورشة صناعة البودكاست وأساسيات التسويق بالمحتوى الرقمي وكيفية صناعة المحتوى الإعلامي وفن التعليق الصوتي.



وقالت الهيئة، في بيان صحافي أمس، ان الأكاديمية تقدم أيضا البرنامج السينمائي الذي يحتوي بدوره على كتابة السيناريو السينمائي والتصوير والإخراج والمونتاج وبرنامج الموسيقى الذي يسعى إلى تعليم المتدرب مهارات الآلات الموسيقية مثل الكمان والعود وعزف الأوركسترا.



وأضافت أن برنامج الأكاديمية يتضمن برنامج المسرح الذي يحتوي على مواد تدريبية في التمثيل والإخراج المسرحي وفن كتابة النص المسرحي وبرنامج الغرافيكس الذي يدرب على أساسيات تصميم الجرافيكس وتقنيات الرسوم المتحركة.



وذكرت الهيئة أنها تقدم جميع دوراتها في برامج الأكاديمية مجانا للشباب الكويتي من عمر 16 إلى 34 سنة، وذلك ضمن توجه الدولة في دعم الشباب ودمجهم بسوق العمل في المجال الإبداعي، مبينة أنهم بإمكانهم التسجيل في الأكاديمية عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة: www.youth.gov.kw.



يذكر أن الأكاديمية تعتبر مركزا متخصصا في مجال الفنون المختلفة والإعلام لتدريب وتنمية القدرات الشبابية، كما أنها تتماشى مع خطة الدولة بشأن العمل على التنمية المستدامة واستثمار قدرات الشباب من الناحية الفنية والإعلامية.