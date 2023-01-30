

محمود عيسى



ذكر موقع زاوية أنه من المتوقع أن ترسي وزارة الأشغال العامة عقدا رئيسيا لشبكة مجاري تصريف مياه الأمطار بمنطقة عبدالله المبارك جنوبي الكويت خلال الربع الأول من العام الحالي.



وأضاف الموقع ان مناقصة العقد المقرر تنفيذه وفقا لنظام الهندسة والتوريد والبناء (EPC) كانت قد طرحت في 27 يونيو 2022 مع تحديد 18 أكتوبر الماضي موعدا نهائيا لتقديم العروض، وذلك وفقا لما ذكره مصدر مطلع على المشروع لموقع زاوية.

وأوضح المصدر أنه من المتوقع إرساء العقد بحلول منتصف الربع الأول من عام 2023 على أن يتم انجاز المشروع بالكامل وتشغيله كما هو مقرر في الربع الأول من عام 2025.



وتشمل قائمة الشركات التي قدمت عروضها للمشروع كلا من شركة كي سي سي للهندسة والمقاولات، وشركة الخليج المتحدة للإنشاءات، وشركة الغانم انترناشنال للتجارة العامة والمقاولات، وشركة الساير للإنشاءات والتجارة العامة والمقاولات وشركة الخرافي للإنشاءات، وشركة المجموعة الذهبية الهندسية للتجارة العامة والمقاولات، شركة جرين تايد للتجارة العامة والمقاولات، شركة كوبري للمشاريع الإنشائية، شركة صحارى الرولة للتجارة العامة والمقاولات، شركة المقاول للتجارة العامة والمقاولات، وشركة فيرست جروب للتجارة العامة والمقاولات، بحسب ما ذكره مسؤولون من سبع شركات.



وختم الموقع بالقول إن نطاق العمل يشمل إنشاء وإنجاز وصيانة شبكة الصرف الصحي لتصريف مياه الأمطار في منطقة عبدالله المبارك جنوبي الكويت.