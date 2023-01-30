أغلقت بورصات الأسهم الرئيسية في الخليج على ارتفاع بنهاية تعاملات أمس، بعد أن عزز تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة التوقعات بأن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وتيرة رفع أسعار الفائدة.



وذكرت الحكومة الأميركية يوم الجمعة الماضي، أن المقياس المفضل للبنك المركزي للتضخم تباطأ في ديسمبر مسجلا أدنى مستوياته منذ سبتمبر 2021، وقال معظم الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، إن «الفيدرالي» سينهي دورة التشديد النقدي بعد رفع بمقدار 25 نقطة أساس في كل من اجتماعيه التاليين للسياسة النقدية ومن المرجح بعد ذلك إبقاء أسعار الفائدة ثابتة لبقية العام.



وقد صعد المؤشر القياسي السعودي 0.2% مدعوما بمكاسب في أسهم قطاعي الطاقة والمال، وصعد مؤشر بورصة قطر 0.4%، وكانت معظم الأسهم المكونة له في المنطقة الإيجابية، فيما ارتفع مؤشر بورصة الكويت بنسبة 0.4% إلى مستوى 8143 نقطة.



وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر مصر القيادي 3.7% مسجلا أعلى ارتفاع خلال اليوم منذ نوفمبر 2022، وتلقى المؤشر دعما من ارتفاع سهم المصرية للاتصالات 14.7%، كما قفز سهم البنك التجاري الدولي مصر 6.1%.