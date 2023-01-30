تم اختيار مدير المشروع الذي يتمتع بإمكانات هندسية وفنية عالية وخبرات عريقة

اختيار المكتب الهندسي لمرحلة التصميم والإشراف سيتم تحديده في الأيام المقبلة



أشار بيت التمويل الكويتي (بيتك) إلى انه عقب توقيع مذكرة تفاهم مع بلدية الكويت بشأن إعادة إعمار المنطقة المتضررة بحادثة الحريق بسوق المباركية، قد جرى التنسيق مع بلدية الكويت وتشكيل فريق استشاري من المختصين في التراث المعماري والمحافظة عليه، وذلك بهدف تنفيذ المشروع بالمستوى المطلوب وحسب المواصفات والتصاميم التراثية التي ترسخ القيمة التاريخية والأثرية لهذا المعلم المهم.



وأضاف «بيتك» في بيان صحافي أنه يمضي في الإجراءات حسب الخطة، وان إنجاز المشروع يتم على قدم وساق، مشيدا بتعاون مجلس الوزراء وبلدية الكويت وفريق العمل الاستشاري، وكذلك جميع الجهات الحكومية ذات الصلة.



ولفت البيان إلى انه تم اختيار مدير المشروع الذي يتمتع بإمكانات هندسية وفنية عالية وخبرات عريقة لضمان تنفيذ المشروع بالصورة المثلى أخذا بالاعتبار إعادة إحياء الطابع التراثي لسوق المباركية والمنطقة المجاورة لتعود معلما أساسيا من معالم الكويت الحبيبة.



وأضاف البيان ان «بيتك» والفريق المختص يولون أهمية كبيرة لتجميع المعلومات والصور التاريخية لسوق المباركية القديم لكي يعكس التصميم الطابع القديم والتراثي لهذا السوق.



وأوضح ان «بيتك» يجري حاليا اختيار المكتب الهندسي لمرحلة التصميم والإشراف والذي سيتم تحديده في الأيام القليلة المقبلة بعد موافقة الفريق والجهات المختصة.



وإذ يحرص «بيتك» على مواصلة دوره الوطني والمجتمعي، فإنه يتقدم بالشكر إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد، على دعمهم لمبادرة «بيتك» والتي تأتي في إطار التزام البنك بمسؤولياته المجتمعية تجاه الكويت وشعبها.



الجدير بالذكر ان مبادرة «بيتك» تشمل إعادة إعمار نحو 17 مبنى بالمنطقة المتضررة، وتطوير بعض المباني المجاورة في سوق المباركية.