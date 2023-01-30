أحمد المطوع: التميز هدفنا وجهودنا مكرّســة لدفــع علامــة «شانجــان» نحو المقدمة



حققت شركة القرين لتجارة السيارات، الوكيل المعتمد لعلامة شانجان التجارية في الكويت إنجازا جديدا بحصولها على جائزة الأداء المتميز لعام 2022 من شركة شانجان أوتوموبيل العالمية، وذلك تقديرا لجهودها في ترسيخ علامة شانجان التجارية في السوق المحلي.



وتعكس هذه الجائزة التي تقدمها شانجان أوتوموبيل لأفضل وكلائها حول العالم أرفع درجات التقدير من قبل الشركة الأم التي أشادت بدور «شانجان المطوع» في دفع العلامة الصينية الرائدة ومنتجاتها إلى الأمام بثقة خلال السنوات الماضية، إلى جانب دور الشركة في بناء صورة إيجابية لعلامة شانجان ترتبط بقيم الجودة والتطور والالتزام بتوفير تجربة لا تضاهى.

كما قدمت شانجان أوتوموبيل الشكر لشركة القرين على إنجازاتها على مستوى زيادة الحصة السوقية المتصاعدة عاما بعد عام، مما يعبر عن مستوى مميز من رضا العملاء عن منتجات شانجان وخدمات شركة القرين.



من جهته، علق أحمد عبدالعزيز العلي المطوع، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة شركات عبدالعزيز العلي المطوع على هذا الإنجاز بالقول: يملؤنا الفخر بالحصول على هذه الجائزة القيمة لعدة أسباب، أولا لأنها لا تمنح إلا لنخبة من أفضل وكلاء شانجان حول العالم من خلال نظام تقييم صارم تعتمده الشركة الأم لضمان أعلى مستويات الجودة.

ثانيا، لأن هذا التقدير يأتي مباشرة بعد فترة جائحة كورونا التي كانت مليئة بالتحديات، مما يعني أن فريق «شانجان المطوع» قد قام بدوره على الوجه الأكمل في رعاية علامتنا التجارية ونجح في تحويل الأزمة لفرصة للنجاح.

ثالثا، تتماشى هذه الجائزة مع رؤيتنا في مجموعة علي عبدالعزيز العلي المطوع، والتي تركز على توفير أعلى مستويات الجودة في علاقتنا مع العملاء إن كان عبر المنتجات المميزة أو خدمات ما بعد البيع المتفوقة».



وأضاف: التميز هدفنا حتى في أصغر التفاصيل، وحصولنا على هذه الجائزة يمثل دافعا لنا لبذل المزيد من الجهد ورصد المزيد من المصادر لتعزيز هذا التميز وتوطيد علاقتنا أكثر مع عملائنا الكرام ودفع علامة شانجان نحو المقدمة.

إن كل علاقاتنا إن كانت مع العملاء أو شركاء الأعمال، تقوم على أرضية صلبة من الثقة المتبادلة، وقيم الجودة والشفافية والالتزام بتوفير تجربة فريدة.

وفي هذا الإطار لدينا مجموعة من المشاريع التي هي قيد التنفيذ لتعزيز تجربة عملاء شانجان تتضمن مركز خدمة خاص بطرازات مجموعة UNI، صالة عرض جديدة ومركز تسليم منفصل، إلى جانب فريق عالي الكفاءة في جميع المستويات».



يجدر الذكر أن «شانجان المطوع» قد تمكنت خلال السنوات الماضية من وضع اسم شانجان ضمن قائمة اللاعبين الأساسيين في سوق السيارات الكويتي من خلال تقديم خيارات من السيارات تناسب كافة الأذواق والميزانيات تغطي فئة السيدان، السيارات الرياضية متعددة الاستخدام (SUV) ومركبات البيك أب.

وقد قدمت العام الماضي مجموعة UNI عبر 3 موديلات تتميز بالأناقة والتطور لتنافس بقوة في فئة السيارات الفاخرة.



وتخطط «شانجان المطوع» لتقديم مجموعة من الموديلات الجديدة هذا العام تتضمن طراز CS55 الجديدة كليا، كما تقدم الشركة لعملائها ضمن العروض الترويجية باقة من الخدمات المضافة المجانية التي تضمن لهم راحة البال تضم تأمين شامل، صيانة لمدة سنتين، 15 سنة كفالة مع عداد مفتوح، حماية وتسجيل لوحات.