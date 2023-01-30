

رغم أن المشهد الاقتصادي لايزال غير واضح، فإن وجود مستوى مرتفع من الديون له تأثير مباشر وغير مباشر على مواطني أي بلد، فكلما ارتفعت القروض، اضطرت الحكومات إلى رفع أسعار الفائدة لتجعل سنداتها وأذون الخزانة أكثر جاذبية للمستثمرين المحتملين.

ومن المعروف أن البلدان ذات الاقتصاد الأصغر ليس لديها القدرة على اقتراض الكثير من الأموال مثل الاقتصادات المتقدمة، وهذا هو السبب في عدم ظهور معظم هذه البلدان في القائمة.

ومع ذلك، فإنهم غالبا ما يكونون في وضع أسوأ بكثير لأنهم لا يملكون الاحتياطيات أو القدرة على سداد القروض. وفي ضوء كل هذه المعطيات فالتقرير التالي، يحدد البلدان ذات أعلى نسبة دين للفرد من خلال بيانات صندوق النقد الدولي عن إجمالي الديون المتوقعة لعام 2022 حسب البلد، بعد تحويلها إلى الدولار الأميركي بناء على أحدث أسعار الصرف.. وفيما يلي التفاصيل:



1- سنغافورة (إجمالي الدين للفرد: 113.95 ألف دولار)



تتصدر سنغافورة قائمة البلدان التي لديها أكبر قدر من الديون للفرد، وهي مركز مالي عالمي، وغالبا ما تعرف باسم المركز المالي لآسيا والذي يتفوق على هونغ كونغ وفقا لمؤشر المراكز المالية العالمية، ويأتي جزء كبير من ديون سنغافورة الخارجية البالغة 1.7 تريليون دولار من القطاع المالي، مما يدل ببساطة على مركزها القوي في هذا القطاع.



2- أميركا (إجمالي الدين للفرد: 92.1 ألف دولار)

من الواضح أن الولايات المتحدة ستكون على رأس هذه القائمة خلال العقد المقبل على الأقل، حيث تواجه الولايات المتحدة أزمة كبيرة بسبب ديونها، والتي تجاوزت 31 تريليون دولار في 2022، وهذا بالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي البالغ 25.66 تريليون دولار.



3- اليابان (إجمالي الدين للفرد: 88.14 ألف دولار)

في الفترة بين 1980 إلى 2021، بلغ متوسط ديون اليابان أكثر من 144%، وفي 2021 وصل إلى مستوى قياسي بلغ 262.5% من الناتج المحلي، حيث سجلت السندات الحكومية رقما قياسيا بلغ 7 تريليونات دولار، وعلى الرغم من تعافي الاقتصاد من الوباء، فإن نسبة ديون اليابان إلى الناتج المحلي الإجمالي لاتزال هي الأسوأ بين دول مجموعة السبع.



4- كندا (إجمالي الدين للفرد: 55.6 ألف دولار)

رغم أن كندا مدينة منذ عقود، فإن نصيب المواطن الكندي من الديون بلغ حاليا حوالي 1.83 دولار مقابل كل دولار يكسبه.



5- بلجيكا (إجمالي الدين للفرد: 53.49 ألف دولار)

في نوفمبر 2022، صرحت المفوضية الأوروبية أن بلجيكا لديها أعلى ديون في منطقة اليورو، بينما تواجه أيضا زيادات في الديون في العامين 2023 و2024، وتتعلق هذه الزيادة في الديون بشكل أساسي بسياسات الدولة التي تتبعها استجابة لزيادة تكاليف الطاقة ومعدل الأجور.



6- إيطاليا (إجمالي الدين للفرد: 50.34 ألف دولار)

تشتهر إيطاليا بكونها من بين أكثر الدول مديونية في العالم، شأنها في ذلك شأن اليابان، إلا أن ديون اليابان في الغالب تكون بعملتها الخاصة، في حين أن جزءا كبيرا من ديون إيطاليا بالعملات الأجنبية، وفي أبريل 2022، تضخم إجمالي ديون إيطاليا لمستوى قياسي بلغ 2.8 تريليون يورو.



7- أيرلندا (إجمالي الدين للفرد: 49.18 ألف دولار)

تبلغ نسبة ديون أيرلندا من الناتج المحلي الإجمالي 55.6%. في عام 2009 كان الدين الأيرلندي 65 مليار يورو، وقد تصاعد منذ ذلك الحين بعد الانهيار المالي الذي أثر على أيرلندا بشكل كبير، كما أدت الجائحة إلى زيادة كبيرة في الديون، والتي ارتفعت إلى حوالي 239 مليار يورو.



8- آيسلندا (إجمالي الدين للفرد: 46.56 ألف دولار)

تعرضت آيسلندا لضربة موجعة جراء أزمة 2008 التي أدت إلى الانهيار المالي. ورغم الجهود المبذولة لإعادة بناء الدولة، فإنها لاتزال من بين البلدان ذات أعلى نسبة ديون للفرد.



9- فرنسا (إجمالي الدين للفرد: 46.42 ألف دولار)



وفقا لأحدث الخطط المالية للحكومة الفرنسية، تشهد البلاد حالة استقرار حيث تشير ميزانية الدولة إلى أنه في عام 2023، سينخفض عجز الميزانية من 5% من الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 3% في 2027.



10- النمسا (إجمالي الدين للفرد: 41.55 ألف دولار)

بعد أن شهد الاقتصاد النمساوي تحسنا ملحوظا في النصف الأول من عام 2022 تباطأ مؤخرا في الربع الثالث. ولكن على الرغم من هذا التباطؤ، فإنه من المتوقع أن ينخفض العجز الحالي إلى 3.5% من الناتج المحلي في 2022.