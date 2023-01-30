

عبدالله قنيص



استقبل وكيل وزارة الداخلية المساعد لقطاع شؤون الأمن الجنائي اللواء حامد الدواس بمكتبه ومدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد محمد قبازرد، مدير المكتب الإقليمي الأميركي جاريد باتي والوفد المرافق له.



وأكد اللواء حامد الدواس على استمرار التعاون بين الجانبين لمكافحة كل الجرائم الجنائية وعلى وجه الخصوص جرائم الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية. ومن جانبه، ناقش العميد محمد قبازرد آخر التطورات التي طرأت على ساحة المخدرات، مثمنا الجهود التي يبذلها المكتب في التعاون لمكافحة المخدرات على كل المستويات الدولية والإقليمية، واستعرض خلال اللقاء الضبطيات التي قامت بها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.