

منصور السلطان



قامت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بحملة مرورية وتفتيشية صباح أمس الأول على منطقة أبوحليفة، وأسفرت عن إغلاق فوري لورشتين مخالفتين للقرار الوزاري رقم 2022/76 تقومان بتزويد المركبات بالعوادم المخالفة (التي تصدر منها أصوات مزعجة).



كما تم العثور على 6 لوحات معدنية تخص المركبات مخبأة بإحدى الورش وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتها إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم.



وأكد بيان صادر عن الإعلام الأمني استمرار الحملات المرورية المكثفة بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، وذلك حرصا على تطبيق القانون على الجميع وضبط الخارجين عن القانون، مشددة على ضرورة الالتزام بالقوانين وذلك حفاظا على سلامة الجميع، مشيرة إلى ان حملة أبوحليفة تأتي ضمن جهود المؤسسة الأمنية المستمرة وتكثيف الحملات الأمنية والتفتيشية بالتعاون مع وزارة التجارة الصناعة للحد من الظواهر السلبية وأخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الكراجات والورش المخالفة.