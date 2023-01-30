محمد الجلاهمة



تفقد وكيل وزارة الداخلية قائد القيادة التنسيقية لحماية الأمن الداخلي الفريق أنور البرجس موقع والجهات المشاركة في التمرين المشترك (تعاون 1/ 2023)، والذي يقام تحت إشراف وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات الحكومية والعسكرية أمس بميدان الأديرع، يرافقه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ وعدد من القيادات.



واطلع الفريق البرجس على جاهزية الجهات المشاركة في التمرين، كما استمع الى شرح عن الفرضيات التي سيتم التعامل معها، وآلية التفاعل والتنسيق الميداني في تنفيذ الواجبات المشتركة.



ونقل الفريق البرجس الى القوات المشاركة تحيات وتقدير النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة المشرف العام على القيادة التنسيقية لحماية الأمن الداخلي الشيخ طلال الخالد، وحرصه على متابعة الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بالتمرين المشترك، وتوجيهاته بضرورة اكتساب الخبرات والمعلومات التي تسهم في نجاح التمرين لتحقيق الهدف المنشود.



وأكد وكيل وزارة الداخلية قائد القيادة التنسيقية أن التمارين المشتركة تعمل على توحيد المفاهيم بين القوات المشاركة ورفع كفاءة الأفراد لتنفيذ حالات الاستعداد والجاهزية الأمنية وفقا للحالات الطارئة، وإنجاز الأعمال بالصورة المثالية وعلى الوجه الأكمل.



وفي ختام الزيارة وجه وكيل وزارة الداخلية قائد القيادة التنسيقية لحماية الأمن الداخلي الفريق عبداللطيف البرجس بتوفير كل الاحتياجات والمتطلبات اللازمة للقوات المشاركة في التمرين المشترك (تعاون 1/ 2023) من أجل القيام بالمهام المنوطة بهم على أكمل وجه.