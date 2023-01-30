أعلنت إيران أن دفاعاتها تصدت لهجوم غير مسبوق بطائرات مسيرة على موقع عسكري في محافظة أصفهان وسط البلاد، من دون أن تقع إصابات بشرية، فيما اندلع حريق في مصنع لإنتاج زيوت المحركات في شمال غرب البلاد.



وقالت وزارة الدفاع الإيرانية في بيان إن الهجوم وقع في وقت متأخر مساء أمس الأول مستهدفا أحد المجمعات العسكرية التابعة لها في مدينة اصفهان، مشيرة إلى أن «الدفاعات الجوية للمجمع أسقطت إحدى المسيرات، بينما حوصرت مسيرتان بواسطة أفخاخ دفاعية جوية وانفجرتا».



وأكدت أن الهجوم «لم يتسبب في أي تعطيل لعمل المجمع»، وإنما أحدث فقط أضرارا طفيفة في سقف أحد المباني بالمجمع الذي اوضحت وزارة الأنباء الايرانية (إيرنا) انه مصنع للذخيرة. وأكدت الوزارة ان «هذه التحركات العمياء لن تؤثر في استمرار مسار تطور ايران».



وفي وقت لاحق، ذكرت «إرنا» أن ثلاث طائرات مسيرة استهدفت «مصنعا للذخيرة» شمال مدينة أصفهان.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي انفجارا قويا وصورا لسيارات إسعاف متجهة نحو المكان بعد وقوعه.



واتهم البرلماني محمد حسن السفاري في تصريح لوكالة أنباء «مهر» الإيرانية، «خصوم وأعداء» الجمهورية الذين يسعون إلى «تعطيل القدرات الدفاعية» للبلاد بالوقوف وراء الهجوم.



على صعيد آخر، ذكرت وكالة «إيرنا» أن حريقا اندلع في مصنع لإنتاج زيوت المحركات تابع لوزارة الصناعة في شمال غرب ايران.



وتمكن رجال الاطفاء من اخماد الحريق الذي يبدو انه كان كبيرا، وفق صور بثتها وسائل الإعلام، بينما فتحت السلطات تحقيقا لمعرفة أسبابه.



الى ذلك، أعلنت الخارجية الأذربيجانية إجلاء موظفي سفارتها في إيران وأفراد عائلاتهم، بعد هجوم شنه مسلح وأسفر عن مقتل حارس أمن وإصابة شخصين آخرين ووصفته باكو بأنه «عمل إرهابي».



ولم توضح الوزارة أي تفاصيل أخرى بما في ذلك ما إذا كانت السفارة ستواصل العمل. وكانت الخارجية الاذربيجانية قد قالت بعد الهجوم إنها استدعت السفير الإيراني في باكو للمطالبة بتحقيق العدالة، كما أعلنت عزمها إجلاء موظفي السفارة من طهران.