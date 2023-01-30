اتهمت روسيا القوات الأوكرانية بشن هجوم براجمات الصواريخ الأميركية «هيمارس» على مستشفى في «نوفوأيدار» بمنطقة لوغانسك، مؤكدة أن ذلك الهجوم جاء بناء على معلومات استخباراتية من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) عن طريق الأقمار الاصطناعية.



وقالت الخارجية الروسية، في بيان أوردته قناة «روسيا اليوم» الإخبارية امس، إن «القصف المتعمد للمرافق الطبية المدنية العاملة والقتل المستهدف للمدنيين، هي جرائم حرب خطيرة يرتكبها نظام كييف وأسياده الغربيون، حيث أسفر القصف عن مقتل 14 شخصا وإصابة 24 آخرين بجروح مختلفة الخطورة».

وأوضحت الوزارة أن «عدم وجود رد فعل من جانب الولايات المتحدة الأميركية ودول حلف «الناتو» الأخرى على هذا الانتهاك للقانون الإنساني الدولي الذي تقوم به سلطات كييف، يؤكد مرة أخرى التورط المباشر للدول الغربية في النزاع وضلوعها في الجرائم التي يتم ارتكابها».

وشددت على أن «كل هذه الهجمات الأوكرانية لن تمر بدون عقاب، حيث يتم تسجيل كل تلك الجرائم بدقة، وسيتحمل كل المنظمين والمنفذين لها العقاب المحتوم».



من جهة أخرى، قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين «إن عمليات تسليم الأسلحة الثقيلة إلى نظام كييف تدل على مشاركة الجانب الأميركي المباشرة في الأعمال القتالية في أوكرانيا».

وأضاف فولودين «أن الكثير من المدربين والخبراء الأميركيين والمرتزقة يعملون في أوكرانيا التي يتم تزويدها بالأسلحة الثقيلة لإنقاذ نظام كييف»، مشيرا إلى أن كل هذا يدل على مشاركة مباشرة لواشنطن في القتال وعلى خشيتها فقدان «مستعمرتها».

واعتبر أن «العملية العسكرية الروسية الخاصة هي حرب تحريرية للأوكرانيين وللأراضي السلافية من الاستعمار الأميركي» على حد تعبيره.



في السياق، قال متحدث باسم «الكرملين» لوكالة «ريا نوفوستي» الرسمية للأنباء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لإجراء اتصالات مع المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي اكد بدوره أن بلاده لن تشارك في الحرب بأوكرانيا على الرغم من توريدات الأسلحة واسعة النطاق الى كييف.



وقال شولتس، في مؤتمر صحافي بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيريس، «إنها حرب بين روسيا وأوكرانيا.. لن يتغير شيء في ذلك من خلال أننا قدمنا لأوكرانيا مساعدات مالية وإنسانية ووردنا إليها أسلحة».



في هذه الأثناء، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده بحاجة إلى المزيد من الصواريخ بعيدة المدى للقتال بفعالية أكبر ضد الجيش الروسي.

وقال زيلنسكي في تصريحات أمس «نحن بحاجة إلى صواريخ بعيدة المدى بشكل خاص لحرمان روسيا من فرصة وضع قاذفات صواريخ في مكان ما بعيدا عن خط المواجهة وتدمير المدن الأوكرانية».



ميدانيا، قال الجيش الأوكراني إن قواته تصدت لهجوم في محيط بلاهوداتني في الجزء الشرقي من منطقة دونيتسك، فيما قالت مجموعة فاغنر الروسية العسكرية الخاصة إنها سيطرت على القرية.



وقالت رئاسة الأركان العامة الأوكرانية إن قواتها تصدت لهجمات روسية في محيط 13 منطقة أخرى بدونيتسك.



من جانبها، أعلنت مجموعة فاغنر عبر تطبيق تلغرام أن وحداتها انتزعت السيطرة على بلاهوداتني.