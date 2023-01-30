

القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن



وافق مجلس النواب برئاسة المستشار د.حنفي جبالي، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم 628 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع «البريكس»، ووثيقة انضمام مصر إلى البنك. كان مجلس النواب قد أحال، في 15 يناير الجاري، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان: (الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي)، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 628 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع «البريكس» ووثيقة انضمام جمهورية مصر العربية إلى البنك.



وتستهدف مصر من انضمامها إلى الاتفاقية، الاستفادة من المجالات التي تدخل في أنشطة البنك المتعددة، ومن بينها دعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون والتكامل الإقليميين عبر الاستثمار في مجال البنية التحتية بشكل أساسي، والتي تشمل القطاعات الفرعية المختلفة في البنية التحتية مثل: الطاقة، والنقل، والمياه، والاتصالات.