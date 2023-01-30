الألماني فيرلاين بطلاً للجولة الثالثة من سباق «فورمولا إي - الدرعية 2023».. والبريطاني دينيس ثانياً وزميله بيرد ثالثاً



اختتمت منافسات الجولة الثانية من سباق (كور الدرعية إي بري 2023) والجولة الثالثة من بطولة العالم (إي بي بي فورمولا إي) مساء السبت والتي تحتضنها محافظة الدرعية السعودية للمرة الخامسة على التوالي.



وحضر المنافسات ممثل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي وعدد من قادة المنطقة والعالم.



وشهد السباق حضور صاحب السمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد وملك اسبانيا السابق خوان كارلوس الأول وولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد، وولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ووزير الثقافة والرياضة والشباب العماني ذي يزن بن هيثم وعضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الشيخ حامد بن زايد.



وقد شهد السباق، صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد رئيس الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سطام، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد نائب أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي نائب أمير منطقة القصيم.



وتوج وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية السعودي الأمير خالد بن سلطان الفائزين بالجولة تحت الأضواء الكاشفة ليلا، حيث تمكن الألماني باسكال فيرلاين سائق فريق (تاغ هوير بورشه فورمولا إي) من الحصول على المركز الأول للمرة الثانية تواليا فيما حل البريطاني جايك دينيس سائق فريق (أفالانش أندريتي موتورسبورت) ثانيا، وجاء الألماني رينيه راست سائق فريق (ماكلارين نيوم فورمولا إي) ثالثا في الترتيب.



وشهد السباق الذي تحتضنه المملكة العربية السعودية أول تجربة رسمية لسيارات الجيل الثالث في الدرعية بعد إطلاقها العام الماضي في موناكو، حيث انطلقت التجارب الحرة والتصفيات التأهيلية عند الرابعة مساء ونجح خلالها البريطاني جيك هيوز سائق (ماكلارين نيوم فورمولا إي) من الحصول على المركز الأول تلاه النيوزيلندي ميتش إيفانز سائق (جاكوار ريسينغ) ومن خلفهما الألماني رينيه راست سائق (ماكلارين نيوم فورمولا إي).



وبدأت منافسات سباق (كور الدرعية إي بري 2023) المنبثقة من سباقات بطولة العالم (إي بي بي فورمولا إي) مساء الجمعة وذلك بالجولة الثالثة وقد فاز بها الألماني باسكال فيرلاين فيما نجح البريطاني جايك دينيس في حصد المرتبة الثانية بالسباق فيما حل البريطاني سام بيرد سائق فريق (جاكوار تي سي اس) ثالثا في الترتيب.



وستنتقل بطولة العالم (إي بي بي فورمولا إي) إلى مدينة حيدر آباد الهندية في فبراير المقبل، كما ستحط المنافسة رحالها بعد ذلك في مدينة كيب تاون بجنوب افريقيا خلال الشهر ذاته يليها تواليا البرازيل وألمانيا وموناكو وإندونيسيا والولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا ثم المملكة المتحدة في آخر محطة للمنافسة.



يذكر أن سباق (كور الدرعية إي بري 2023) شارك فيه 11 فريقا يمثلها 22 سائقا، وذلك على حلبة الدرعية التي تستمد إضاءتها من تقنية المصابيح الثنائية الباعثة للضوء الصديقة للبيئة.