

بشار جاسم



يوميا وبشكل مكثف يقوم فريق مسرحية «عرش دراكولا» بعمل البروفات على مسرح الحملي لتقديمها بشهر فبراير على مسرح الدراما بالحي الثقافي بدولة قطر الشقيقة.



«عرش دراكولا» هي مسرحية رعب فكاهية بطولة القدير عبدالرحمن العقل وزهرة عرفات وأحمد ايراج ومحمد رمضان ومشهور التيك توك هستور ونايف العنزي من السعودية والوجه الجديد فاطمة الأنصاري والمسرحية من تأليف أحمد العوضي وإخراج عبدالله البدر.



وعن فكرة العمل، يقول منتج المسرحية فهد البناي: هي رحلة الانتقام الذي لا يأتي من خلاله سوى الدم، الدم الذي يروح في سبيله العديد من الأرواح، لعبة الانتقام التي تقودها روح الملك الشريرة المحرضة لكل هذه الأحداث التي ستنتهي بنهاية مأساوية للجميع.



وبخصوص عرضها بقطر يقول: من بعد تجاربنا بقطر قررنا أنا واخوي محمد الرمضان أن ننتج عرش دراكولا وحبينا تكون الانطلاقة من قطر الحبيبة لأن الجمهور القطري تعود على قروب البلام والمحتوى الذي يقدمه، وفهمنا واحنا فاهمينه، وهو جمهور محب وداعم للفن، وبعد قطر راح نعرضها بالكويت، وبعدها الى الرياض بإذن الله، واللي عرفته ان في اكثر من مسرحية كويتية مشاركة بقطر وفي نفس التواريخ، وهذا تنافس جميل للجميع والزين يفرض نفسه لأن الجمهور ما يجامل، وراح نقدم العروض ابتداء من تاريخ 8 فبراير الى 11 فبراير وفي كل يوم عرضين.



وعن تقديم ثيمة الرعب بالمسرحية يقول: أنا من صغري أحب أعمال الرعب رغم أني ما اشتغلت الا عمل أو عملين رعب منهم رعب في فيلكا وينانوة جليعة مع الفنانة القديرة الراحلة انتصار الشراح، وما كانت الاعمال بمعنى الرعب اللي أنا اطمح اني أقدمه كان رعب خفيف، لكن مسرحية عرش دراكولا عمل رعب بالكامل مطعم بالكوميديا والمسرحية مكلفة جدا جدا، خصوصا اننا بسنة 2023 فالجمهور اختلف عن السابق واحنا اصبحنا نخاطب عقول تشاهد جميع الاعمال وبالكويتي (مو أي رعب يجيب راسها) وبالسابق كانت أعمال الرعب موجهة للكبار فقط عكس الوقت الحالي اللي ممكن الكبير يخاف من الصغير، وأتمنى احنا كفريق عمل أو بالاحرى كخلية نحل ان نقدم عمل متكامل فيه مزيج من الرعب والكوميديا، ولا تنس أن هالعمل بالنهاية باسم الكويت، فلازم الواحد يتعب ويصرف اكثر على العمل ويخلي الجمهور اللي حضر العرض يحفز الجمهور اللي ما حضر من خلال سمعة العمل والعرض المتكامل.



ويختتم البناي حديثه قائلا: احب اني أشكر الداعم الكبير لنا كممثلين اخوي الكبير الفنان حسن البلام اللي قاعد يدعمنا بكل شي ودايما يخجلنا بكرمة ومنح الفرص لنا كممثلين شباب في مجال الانتاج، ودايما يقول لنا لا سمح الله في حال الخسارة رقبتي سدادة، كذلك أشكر أخوي الفنان محمد الحملي اللي فتح لنا أبواب مسرحه لتكون البروفات على مسرح دار المهن الطبية.