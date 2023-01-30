

القاهرة - محمد صلاح



بدأت الفنانة الشابة مي الغيطي في تصوير فيلم الكوميديا الرومانسية البريطاني «Due Dating»، وهو أول مشاركة لها في عمل عالمي، وتجسد فيه شخصية «بيرشا» المرأة الجذابة والحبيبة السابقة لبطل الفيلم كول (رولاند ستريلينج)، والتي تخونه مع شخص آخر، وتستمر في إثارة جنونه من حين لآخر.



والفيلم من إخراج دانيل باكيت ويشارك في البطولة كل من: جيد أشا، أليكس كروكفورد وجريس جالاجر وسميث لو وجوردان ستوري.



وكانت مي قد أطلقت منذ شهور قليلة أول ألبوم غنائي لها الذي يحمل اسم «PINK» باللغة الإنجليزية، ويعرض لها حاليا مسلسل «أولاد عابد» للمخرج أكرم فريد، وبطولة: رياض الخولي ومحسن محيي الدين وآيتن عامر، وغيرهم.