قتل ٤١ شخصا على الأقل في حادث حافلة انفجرت بعد سقوطها عن جسر في جنوب غرب باكستان، حسبما أعلن ممثل للحكومة أمس الأحد.



وقال حمزة أنجوم، أحد المسؤولين في منطقة لاسبيلا في إقليم بلوشستان حيث وقع الحادث، إن «الجثث... لا يمكن التعرف عليها».



وأضاف أنه تم إنقاذ ثلاثة ناجين، موضحا أن الحافلة كانت تقل 48 شخصا حين صدمت عمودا قبل أن تسقط عن الجسر الذي كانت تعبره.



من جهة أخرى، لقي عشرة أطفال مصرعهم أمس عند غرق قاربهم في بحيرة في شمال غرب باكستان، حسبما أفاد شرطي محلي وكالة فرانس برس.



وقال الشرطي مير رؤوف إن كل الضحايا الذين عثر عليهم في بحيرة تاندا دام الواقعة في إقليم خيبر بختونخوا، تتراوح أعمارهم بين 7 و14 عاما.



وأضاف الشرطي أنه تم إنقاذ 11 طفلا، بينهم ستة في حالة خطيرة. وكان القارب يقل ما بين 20 و30 طالبا في مدرسة قرآنية كانوا في رحلة ميدانية.